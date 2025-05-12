Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα εκτενές άρθρο αφιερωμένο στην απαράμιλλη γοητεία των ελληνικών νησιών φιλοξενεί η βρετανική εφημερίδα Telegraph, παρουσιάζοντας την εμπειρία της περιήγησης από νησί σε νησί (island-hopping).

«Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να ταξιδεύεις από νησί σε νησί στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η συντάκτης του άρθρου Χάιντι Φούλερ-Λοβ. «Να λαχταράς να αποβιβαστείς σε κάθε πευκόφυτο νησί, το πιο όμορφο από το άλλο. Να παρακολουθείς γιαγιάδες ντυμένες στα μαύρα να κρατούν σακούλες με μελωμένο μπακλαβά και παππούδες να σφίγγουν στα χέρια τους φθαρμένα κομπολόγια, καθώς σπρώχνονται για να επιβιβαστούν».

Το ίδιο το ταξίδι είναι η μισή απόλαυση, τονίζει η Φούλερ-Λοβ και προσθέτει:

«Το μεγαλύτερο προνόμιο, ωστόσο, δεν έχει τη δυνατότητα να βρει πολλούς διαφορετικούς προορισμούς μέσα σε μία μόνο διαδρομή. Από απομονωμένα νησιά, στα οποία τα πλοία φτάνουν λίγες φορές την εβδομάδα, μέχρι τα δημοφιλή και κοσμοπολίτικα, που υποδέχονται καθημερινά εκατοντάδες πόλεις, κάθε τόπος έχει τη δική του προσωπικότητα και μοναδική ατμόσφαιρα. Με περισσότερα από 227 κατοικημένα νησιά, η Ελλάδα προσφέρει αμέτρητες επιλογές για κάθε είδος ταξιδιώτη».

Στο άρθρο προτείνεται ένα 11ήμερο δρομολόγιο, ιδανικό για όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά τα ελληνικά νησιά. Το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα, με την επιβλητική Ακρόπολη και τη ριβιέρα της πρωτεύουσας. Πρώτη νησιωτική στάση στη Μύκονο με τους διάσημους ανεμόμυλους και τα μοντέρνα κλαμπ που κοσμούν τη μεταξένια άμμο της Ψαρού. Ακολουθούν η Σαντορίνη, με τους χαρακτηριστικούς μπλε τρούλους και την εντυπωσιακή καλντέρα και η Κρήτη, με τα εντυπωσιακά τοπία, τη γαστρονομία και την περίφημη φιλοξενία της. Τέλος, η Κάρπαθος, με τις χρυσές παραλίες, τους κρυφούς κολπίσκους και τα χωριά που μοιάζουν να σταματήσουν τον χρόνο.

«Σκεφτείτε το σαν έναν ελληνικό μεζέ», σημειώνει η αρθρογράφος. «Μια γευστική δοκιμή των αμέτρητων αρωμάτων και των εμπειριών που προσφέρει η Ελλάδα, σε ένα μόνο ταξίδι».

