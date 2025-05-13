Τις «μυστικές» ομορφιές της Καρπάθου προβάλλουν το τελευταίο διάστημα μέσα ενημέρωσης από τη Γερμανία, την Μ.Βρετανία και την Πολωνία.

Το γερμανικό Esquire αναφέρει πως «ενώ ο μαζικός τουρισμός έχει εισχωρήσει σε πολλά ελληνικά νησιά, η Κάρπαθος έχει καταφέρει να διατηρήσει την αυθεντικότητα και την γαλήνια γοητεία της. Το νησί έχει κάτι άγριο και παρθένο και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει τόσο ελκυστικό το 2025. Τραχιά βουνά διασχίζουν το νησί, συναντώντας κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά που μοιάζουν σαν να έχουν υποστεί επεξεργασία για το instagram. Η πεζοπορία και το τρέξιμο στο νησί είναι μια ονειρική εμπειρία που προτείνεται ανεπιφύλακτα για όσους λατρεύουν την εξερεύνηση».

Με «ένα πολύτιμο κρυμμένο πετράδι που θυμίζει Καραϊβική» παρομοιάζει την Κάρπαθο η βρετανική Mirror ενώ τονίζεται πως «σε αντίθεση με τα πολυσύχναστα νησιά της Σαντορίνης και της Μυκόνου που υποφέρουν από τον υπερτουρισμό, η Κάρπαθος είναι ένα από τα λίγα ελληνικά νησιά που δεν έχουν φθαρεί από τους μαζικούς τουρίστες. Κρυμμένο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, το μαγευτικό αυτό νησί δικαίως αναδεικνύεται ως ένα από τα καλύτερα κρυμμένα ταξιδιωτικά μυστικά της Ευρώπης. Για όσους επιθυμούν πιο δραστήριες διακοπές, η Κάρπαθος είναι γεμάτη διαδρομές που προσφέρουν εκπληκτική θέα στο νησί».

Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει και ο κορυφαίος τουριστικός ιστότοπος TTG της Πολωνίας που σε εκτενές αφιέρωμα του χαρακτηρίζει την Κάρπαθο ως «έναν αληθινό παράδεισο για τους λάτρεις των όμορφων παραλιών, του ελληνικού πολιτισμού και της ποιοτικής αναψυχής».

«H αίσθηση του ανεξερεύνητου, τα τοπία που "κόβουν την ανάσα" με τις συγκλονιστικές παραλίες, η γοητεία του ανεπιτήδευτου, η βαθιά αναλλοίωτη παράδοση, η πλούσια Καρπάθικη τοπική κουζίνα, το εύρος εναλλακτικών δραστηριοτήτων από καταδύσεις έως πεζοπορία και τρέξιμο και οι ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες με καταλύματα, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις που δεν υπολείπονται άλλων δημοφιλών προορισμών είναι οι λόγοι που κάνουν την Κάρπαθο πραγματικά ασυναγώνιστη» αναφέρει το αφιέρωμα.

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας ο Δήμος Καρπάθου υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα προβολής γνωστών και άγνωστων πτυχών του νησιού μέσα από δημοσιογραφικές αποστολές, ενημερώσεις διεθνών ΜΜΕ, διαρκείς επαφές με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, διεθνείς εκθεσιακες συμμετοχές, ανάπτυξη social media και διαδικτυακές καμπάνιες με τη χρήση πρωτότυπων βίντεο που πρωταγωνιστούν οι επισκέπτες από το εξωτερικό. «Μέλημα μας είναι να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα μας εξελίσσοντας παράλληλα τον προορισμό με νέες εμπειρίες» εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Καρπάθου Τάσος Μηλιός.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται στις 24 Μαΐου το δρομικό γεγονός Karpathos Run 2025 raceid.com/en/races/13329/about που θα συνδυάσει τρέξιμο και διακοπές στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων. Οι αγώνες θα περιλαμβάνουν τρεις εναλλακτικές διαδρομές μήκους ενός, πέντε και δέκα χιλιομέτρων που θα διασχίζουν πανέμορφα σημεία στη φύση με θέα σε γραφικούς οικισμούς, ιστορικές τοποθεσίες και εξωτικές παραλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

