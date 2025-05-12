Του Νικόλα Μπάρδη

Το Αργοστόλι είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κεφαλονιάς και πρωτεύουσα του Δήμου Αργοστολίου, με περίπου 10.000 μόνιμους κατοίκους. Αποτελεί την πρωτεύουσα και το κέντρο δραστηριοτήτων του νησιού ήδη από το 1757, οπότε υπήρξε σημαντική μετακίνηση πληθυσμού από την παλαιά πρωτεύουσα, τον Άγιο Γεώργιο, με σκοπό την εκμετάλλευση των εμπορικών δυνατοτήτων του κόλπου της περιοχής. Το Αργοστόλι διαθέτει ένα ασφαλές λιμάνι και συνδέεται ακτοπλοϊκώς με πολλά δρομολόγια με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, το Ληξούρι. Στην πόλη υπάρχει και μία ιδιαίτερα πλούσια σε υλικό βιβλιοθήκη, η Κοργιαλένειος ή αλλιώς Δημόσια Βιβλιοθήκη.

Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου ιδρύθηκε το 1924, έπειτα από τη διαθήκη του Μαρίνου Κοργιαλένιου, απ’ όπου και πήρε και το όνομά της, ο οποίος είχε αφήσει 4.000 λίρες για την ανέγερση της βιβλιοθήκης, 1.000 λίρες για την αγορά βιβλίων και 5.000 για τη συντήρησή της. Σήμερα εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει ως κύριο σκοπό την πληροφοριακή εξυπηρέτηση όποιου επισκέπτεται την βιβλιοθήκη, την προώθηση της έρευνας και την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής.

Από το 1600 περίπου φαίνεται πως άρχισε να οικίζεται η περιοχή κοντά στον Κούταβο και ιδιαίτερα από τη μεριά που σήμερα είναι η περιοχή της Γέφυρας και η Σισιώτισσα. Η λύση για μια νέα πόλη που να έχει όσο δυνατό καλύτερες προδιαγραφές με πρώτη αυτή του ασφαλή λιμένα θα προκύψει αργότερα, όταν το 1757 θα αποφασιστεί να μεταφερθεί η πρωτεύουσα από το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου εκεί κοντά στον Κούταβο, όπου υπήρχε ένας οικισμός επί το πλείστον από ψαράδες. Το επίνειο του Κάστρου ονομαζόταν Tener della Scala di Cefalonia. Παλαιότερα το λιμάνι του νησιού υπήρχε στον Κούταβο, το Porto de la Zephalonia ή Porto de l’ Arsenal, στον μυχό του κόλπου. Από το 1757 και μετά το Αργοστόλι άρχισε να μεγαλώνει σταδιακά.

Όταν τα Επτάνησα πέρασαν στους Άγγλους, περίπου το 1810, η Κεφαλονιά όπως και τα άλλα Επτάνησα είχε το δικό της Άγγλο κυβερνήτη. Ένας από αυτούς ήταν ο Ντε Μποσέ, ο οποίος έκανε πολλά έργα στο Αργοστόλι και ήταν ο δημιουργός της περίφημης γέφυρας του Αργοστολίου. Η γέφυρα αυτή, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, συνέδεε το Αργοστόλι με την απέναντι πλευρά του κόλπου του Αργοστολίου. Η παλαιά πόλη του Αργοστολίου ήταν πολύ πιο γραφική από τη σημερινή, αφού περιείχε πολλά μεγάλα κτίρια με Ιταλικές αρχιτεκτονικές επιρροές. Την προσεισμική πόλη κοσμούσαν πολλά επιβλητικά αρχοντικά και μέγαρα, με ιταλικές επιρροές στην αρχιτεκτονική των σπιτιών και με αναγεννησιακά, μπαρόκ στοιχεία. Το Αργοστόλι, επίσης ήταν η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα που ηλεκτροφωτίστηκε.

Ένα από τα «μυστήρια» του Αργοστολίου είναι οι λεγόμενες Καταβόθρες, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Στην άκρη της Χερσονήσου του Αργοστολίου η θάλασσα εισχωρεί στη στεριά και ρέει μέσα σε καταβόθρες. Το φαινόμενο προβλημάτιζε για πολλά χρόνια τους επιστήμονες. Έτσι, το 1963 οι γεωλόγοι Viktor Maurin και Josef Zötl από το Πολυτεχνείο του Γκρατς, έριξαν 160 κιλά βαφής σε μία από τις καταβόθρες της περιοχής. Δύο εβδομάδες αργότερα ίχνη του χρώματος βρέθηκαν σε πηγές στην άλλη πλευρά του νησιού, 14 χιλιόμετρα μακριά, όπως επίσης και στο μαγευτικό λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης.

Ένα από τα κύρια αξιοθέατα του Αργοστολίου και σήμα κατατεθέν της περιοχής είναι φυσικά και το Φανάρι, ή αλλιώς ο Φάρος των Αγίων Θεοδώρων. Βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη και είναι χτισμένος πάνω σε μία τεχνητή χερσόνησο. Πρόκειται για ένα κυκλικό κτίριο που στηρίζεται σε είκοσι λευκούς κίονες δωρικού ρυθμού. Χτίστηκε το 1928, επί εποχής Κάρολου Νάπιερ, όμως το 1964 ξαναχτίστηκε από τον Κεφαλλονίτη αρχιτέκτονα Τάκη Παυλάτο, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς του 1953. Μία βόλτα σ’ αυτήν την περιοχή την ώρα που δύει ο ήλιος, είναι ο πιο όμορφος τρόπος για να κλείσετε τη μέρα σας, αν επισκεφτείτε το Αργοστόλι.



