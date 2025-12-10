Λογαριασμός
Σε απόγνωση οι αγρότες της Καστοριάς από την υπερχείλιση του Αλιάκμονα

Οι φασολοκαλλιεργητές -που ήδη δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος παραγωγής- εκφράζουν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» την αγανάκτησή τους

Καστοριά

Πριν από δέκα ημέρες, η Καστοριά κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η υπερχείλιση του Αλιάκμονα παρέσυρε ολόκληρες σοδειές λίγο πριν από τη συγκομιδή, αφήνοντας τους παραγωγούς σε απόγνωση. Οι φασολοκαλλιεργητές -που ήδη δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος παραγωγής- εκφράζουν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» την αγανάκτησή τους: έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες και, όπως λένε, δεν δικαιούνται καμία κρατική αποζημίωση, γεγονός που τους αφήνει χωρίς καμία οικονομική στήριξη σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές τους.

