Γούνες Καστοριάς

Του Νικόλα Μπάρδη

Η παραδοσιακή γουνοποιητική παραγωγή της Καστοριάς είναι μία τέχνη που χαρακτηρίζει αυτήν την πόλη της Δυτικής Μακεδονίας ήδη από την πρώιμη ιστορική περίοδο, αποτελώντας τον κατεξοχήν πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Από τα Βυζαντινά χρόνια, η κατεργασία και το εμπόριο της γούνας και των παραγόμενων ειδών γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη και τεχνική εξέλιξη, καθιστώντας την πόλη της Καστοριάς κέντρο διεθνούς ενδιαφέροντος στον τομέα της γουνοποιίας και το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο επεξεργασίας γούνας στην Ευρώπη. Οι περίφημες και εξαιρετικής ποιότητας γούνες της πόλης ταξίδευαν σε πολλές χώρες εκτός Ελλάδος, και κυρίως στη Ρωσία, όπου ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα βαρύς. Έτσι, το εμπόριο γούνας έφερε ζεστό χρήμα στην Καστοριά και ένδειξη της λαμπρής αυτής εποχής είναι τα πανέμορφα αρχοντικά της πόλης, που χτίστηκαν περιμετρικά της λίμνης.

Παράλληλα με τη βαθμιαία ενίσχυση της γουνοποιίας, το διαμετακομιστικό εμπόριο γούνας και των παραγώγων της αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα ήδη από τον 19ο αιώνα να παρατηρείται μαζική μετανάστευση Καστοριανών τεχνιτών και εμπόρων. Οι Καστοριανοί δημιούργησαν οικονομικά εύρωστες παροικίες σε σημαντικά ευρωπαϊκά και υπερπόντια αστικά κέντρα, όπως η Βενετία, το Παρίσι, η Βιέννη, το Μόναχο, η Λειψία, η Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή διάδοση και καθιέρωση της τοπικής τέχνης. Οι γούνες της Καστοριάς έφτασαν στα πέρατα της οικουμένης, βάζοντας την πόλη στον χάρτη των παγκόσμιων εξελίξεων και αυτό φυσικά της προσέδωσε μία αίγλη, που όμως σήμερα αρχίζει να χάνεται…

Η οικονομική κρίση και ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ήρθαν να πλήξουν ανεπανόρθωτα την γουνοποιία σ’ αυτήν την γραφική πόλη της Μακεδονίας. Τα γουναράδικα μείωσαν σημαντικά το προσωπικό τους, ενώ πολλές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο. Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί αποτελούσαν το 80 – 85% των πελατών και με την έναρξη του πολέμου, μπήκε φραγή σε μία πολύ σημαντική αγορά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το 2019 η γουνοποιία έκανε εξαγωγές γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, και σήμερα με το ζόρι φτάνει τα 40 εκατομμύρια. Μάλιστα, τις εποχές που ο κλάδος της γουνοποιίας ανθούσε στην πόλη, απασχολούσε περίπου 40.000 άτομα!

Σήμερα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον κλάδο της γούνας έχουν αλλάξει επάγγελμα, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που έφυγαν από την Καστοριά διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ακόμη, πολλοί Καστοριανοί μη μπορώντας να ζήσουν αξιοπρεπώς από αυτήν την ενασχόληση, κάθε καλοκαίρι φεύγουν για σεζόν σε Κέρκυρα, Κρήτη και Δωδεκάνησα, και επιστρέφουν στην πόλη τον Χειμώνα.

Ωστόσο, παρά τα πλήγματα που έχει δεχθεί η γουνοποιία τα τελευταία χρόνια, η Καστοριά εξακολουθεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας γούνας, ενώ ο κλάδος αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου και της ευρύτερης εθνικής οικονομίας. Οι Καστοριανοί προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την γουνοποιητική παραγωγή που χαρακτηρίζει τον τόπο τους και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σύγχρονη ιστορία της πόλης, ενώ παράλληλα στρέφουν το βλέμμα τους και σε άλλες οικονομικές διεξόδους, όπως ο τουρισμός.

Το τουριστικό προϊόν της Καστοριάς χρόνο με τον χρόνο βελτιώνεται, αναδεικνύεται και έχει να προσφέρει θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η πλούσια ιστορία της πόλης, η λίμνη που απλώνεται απέραντη μπροστά της, τα γραφικά αρχοντικά και τα σημαντικά θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία εντός και εκτός αστικού ιστού δημιουργούν ένα σπάνιο μωσαϊκό σ’ αυτήν την ακριτική πλευρά της χώρας που αξίζει προβολής και αξιοποίησης.



Πηγή: skai.gr

