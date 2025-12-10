Η βιοτεχνία της γούνας στήριξε επί μισό αιώνα την οικονομία της Καστοριάς. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τη γουνοποιία.

Ωστόσο, ο κλάδος έχει δεχτεί, ανά τα χρόνια, απανωτά χτυπήματα. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία το 2014 μέχρι τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις της ΕΕ. Η κρίση στη γουνοποιία έφερε μεγάλα ποσοστά ανεργίας στον νομό, με την Καστοριά να αναζητά διέξοδο.

Τι είπαν οι κάτοικοι της πόλης στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

