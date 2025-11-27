Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος

Του Νικόλα Μπάρδη

Στις ρίζες των βουνών «Καβαλάρης» και «Ξηρόν Όρος», απέναντι από το χωριό του Δρυμώνα, βρίσκεται χτισμένη η Μονή του Οσίου Δαυίδ που είναι αφιερωμένη στη χάρη της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Το Μοναστήρι γιορτάζει στις 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωση Σωτήρος) και την 1η Νοεμβρίου (μνήμη Οσίου Δαυίδ). Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται είναι προφυλαγμένη από όλους τους ανέμους, γεγονός που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για πυκνές χιονοπτώσεις τις κρύες μέρες του Χειμώνα.

Δεν μας είναι γνωστό ποιο είναι το έτος ίδρυσης της Μονής, όμως είναι βέβαιο ότι προϋπήρχε του 1500, αφού ο Όσιος Δαυίδ (που έζησε γύρω στο 1550) δημιούργησε τη Μονή πάνω στα ερείπια προϋπάρχοντος ναού. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές ο προϋπάρχων ναός είχε καταστραφεί από τους Οθωμανούς, μετά την κατάληψη της Εύβοιας το 1470. Το 1823 οι Τούρκοι καίνε συθέμελα και τον νέο ναό, για να εκδικηθούν τους μοναχούς για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1821, και μέσα στις φλόγες χάθηκαν πολλοί αυτοκρατορικοί τίτλοι, με τους οποίους είχε τιμηθεί το μοναστήρι στα χρόνια του Βυζαντίου. Η ανοικοδόμηση του ναού έγινε το 1877. Ο Όσιος Δαυίδ ο εν Ευβοία που έχτισε τη Μονή, πρώτα υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας (1520-1532), και κατόπιν μετέβη στη Βόρεια Εύβοια και τις Ροβιές.

Στο εσωτερικό του ναού της Μονής φυλάσσονται σε ειδική λειψανοθήκη τα θαυματουργά και ευωδιαστά οστά του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, όπως επίσης το θυμιατό και το πετραχήλι του Αγίου (ρωσικής προέλευσης) και άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια. Γύρω από το Μοναστήρι αλλά και στον εσωτερικό προαύλιο χώρο θα δείτε πολλά εκκλησάκια στη μνήμη διάφορων Αγίων, ενώ σε μικρή σχετικά απόσταση από εκεί βρίσκεται και η Σπηλιά, το ασκητήριο του Οσίου Δαυίδ. Από τα μικρά εκκλησάκια ξεχωρίζει το υπόγειο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων στη Ν.Α. πτέρυγα των κελιών, που είναι ζωγραφισμένο απ’ άκρη σ’ άκρη με σπάνιες αγιογραφίες του 17 ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, στο «κατακομβικό» αυτό εκκλησάκι λειτουργούσε την περίοδο της Τουρκοκρατίας κρυφό σχολειό, όπου οι πατέρες της εκκλησίας δίδασκαν στα παιδιά της περιοχής την ελληνική γλώσσα και ιστορία.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Μονή έγινε γνωστή στο πανελλήνιο για τις θείες ικανότητες ενός χαρισματικού μοναχού, που έζησε σ' αυτή και που για πολλά χρόνια, μέχρι το τέλος της ζωής του, υπήρξε και ηγούμενός της. Πρόκειται για τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο, στον οποίο αποδίδονται πλήθος θείων και ανθρωπίνων επεμβάσεων προς ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Σύμφωνα με τους μοναχούς, υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που ευεργετήθηκαν από τον Γέροντα Ιάκωβο και επιστρέφουν στη Μονή ξανά και ξανά, ενώ χιλιάδες πιστοί απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συρρέουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και στην γιορτή του Αγίου, για να προσευχηθούν και να πάρουν την ευλογία του. Η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο του Οσίου Δαυίδ έχουν αναδείξει τη Μονή ως ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Εύβοια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.