Οι 10 κορυφαίες παραλίες της Εύβοιας

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της χώρας μας, μετά την Κρήτη, και κατά μήκος της δαντελωτής ακτογραμμής της συναντούμε πολλές και όμορφες παραλίες, που μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες. Το νησί βρίσκεται πολύ κοντά στην Στερεά Ελλάδα και συνδέεται με δύο γέφυρες (την Παλαιά και Νέα Γέφυρα Ευρίπου) με την απέναντι ακτή της Βοιωτίας, γεγονός που διευκολύνει τις μετακινήσεις και έχει καταστήσει το νησί εύκολα προσβάσιμο προορισμό για μικρές ή και πιο μεγάλες εξορμήσεις.

Αν λοιπόν ψάχνετε ένα μέρος για να απολαύσετε ξένοιαστοι τις βουτιές σας, σας έχουμε ετοιμάσει μία λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες της Εύβοιας, που αξίζει να επισκεφτείτε!

Φυσικά, οι παραλίες του νησιού είναι άπειρες, οπότε θα αναφερθούμε επιλεκτικά σε ορισμένες από αυτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες είναι λιγότερο καλές. Άλλωστε το νησί είναι τόσο μεγάλο, με πολύ μεγάλες εναλλαγές στα τοπία, και κάθε στροφή κρύβει έναν διαφορετικό θησαυρό. Φτιάξτε αποσκευές και φύγαμε!

1. Χιλιαδού

Το οδοιπορικό μας ξεκινάει από την πιο διάσημη παραλία του νησιού, την Χιλιαδού, που πήρε το όνομά της από το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας Χιλιαδού που βρίσκεται στην περιοχή. Για να φτάσετε εκεί, θα πάρετε τον δρόμο από την Στενή, και αφού διασχίσετε το πανέμορφο δάσος της Δίρφης με τα έλατα και τις καστανιές, θα «πέσετε» στο Αιγαίο, που απλώνεται απέραντο μπροστά σας. Πρόκειται για μία παραλία με άμμο και βότσαλα, που κάθε Σαββατοκύριακο σφύζει από εκδρομείς, που αναζητούν μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από την πόλη. Το γαλαζοπράσινα νερά και άγριο φυσικό τοπίο, θα σας κερδίσουν από την πρώτη στιγμή. Στο τέλος της παραλίας υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί στην πλαζ των γυμνιστών, η οποία χωρίζεται από την υπόλοιπη ακτή με έναν μεγάλο βράχο. Κατά μήκος της ακτής θα βρείτε πολλά καφέ, ταβέρνες και τουριστικά καταλύματα.

2. Βύθουρη

Μία παραλία αληθινό διαμάντι. Καλά κρυμμένη μέσα σε απόκρημνους βράχους, σε μία βοτσαλωτή αγκαλιά του Αιγαίου, η παραλία Βύθουρη θα σας μαγέψει από την πρώτη ματιά. Ξεκινώντας από την Χαλκίδα, θα πάρετε τον δρόμο για την Στενή. Μετά το χωριό Καθενοί θα στρίψετε αριστερά προς Πάλιουρα, κι από εκεί προς Γλυφάδα. Αφού περάσετε 6 χιλιόμετρα χωματόδρομου, θα φτάσετε σ’ αυτήν την πανέμορφη και απομονωμένη ακρογιαλιά. Τα κρύα κρυστάλλινα νερά, το ψιλό βότσαλο και η φυσική σκιά από τους επιβλητικούς βράχους την έχουν καταστήσει κορυφαίο προορισμό για τους ελεύθερους κατασκηνωτές, που βρήκαν εκεί έναν αληθινό παράδεισο. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, οπότε αν αποφασίσετε να την επισκεφτείτε, φροντίστε να έχετε προμηθευτεί τα απαραίτητα.

3. Λιμνιώνας

Κατευθυνόμαστε στη Βόρεια Εύβοια. Μετά την Καστέλλα θα στρίψετε δεξιά στο χωριό Σταυρός. Μετά από μία πανέμορφη διαδρομή στην ενδοχώρα του νησιού, θα αποκαλυφθεί μπροστά σας η παραλία του Λιμνιώνα, που ξεχωρίζει για την σκουρόχρωμη άμμο, τα καταγάλανα νερά και τους μικρούς κολπίσκους προς τη μεριά του Αιγαίου. Η παραλία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς τα τελευταία χρόνια, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που την επιλέγουν για ελεύθερο camping. Στην περιοχή θα βρείτε μικρά καταλύματα και κάποιες καντίνες.

4. Δάφνη

Με αφετηρία την πόλη της Χαλκίδας θα κατευθυνθείτε προς το βόρειο τμήμα του νησιού και μετά από περίπου 35 χιλιόμετρα, αφού περάσετε από Νέα Αρτάκη, Πολιτικά και Νεροτριβιά, θα φτάσετε στην παραλία της Δάφνης, που σίγουρα θα έχετε δει κάποια φωτογραφία της στο Instagram. Εκεί η ακτή είναι επί της ουσίας χωρισμένη σε δύο παραλίες. Στη μία από αυτές θα βρείτε και τη διάσημη ταβέρνα της περιοχής, που είναι καλά κρυμμένη μέσα στα πεύκα, και προσφέρει υπέροχη, πανοραμική θέα στην παραλία και τους γύρω ορεινούς όγκους. Η Δάφνη έχει λευκά βότσαλα και μεγάλες πέτρες, τόσο στην ακτή, όσο και μέσα στον βυθό, ενώ τα τρεχούμενα νερά που καταλήγουν εκεί, κάνουν τα νερά αρκετά δροσερά. Τα Σαββατοκύριακα η περιοχή γεμίζει με εκδρομείς από την Χαλκίδα και την Αθήνα, οπότε αν θέλετε να τη δείτε σε μία πιο ήσυχη φάση, προτιμήστε να πάτε καθημερινή.

5. Αγία Άννα

Η Αγία Άννα βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια, μετά το Μαντούδι, ενώ η παραλία που απλώνεται μπροστά από τον οικισμό μαζεύει πάντα χιλιάδες παραθεριστές κατά την καλοκαιρινή περίοδο. H παραλία της ονομάζεται και Αγκάλη, είναι από την πλευρά του Αιγαίου και είναι η μεγαλύτερη σε μήκος παραλία του νησιού (9 χιλιόμετρα), οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε μία μεριά, για να απομονωθείτε από τον κόσμο. Η παραλία της Αγίας Άννας είναι οργανωμένη, διαθέτει πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφέ, ταβέρνες και έχει ένα πολύ δημοφιλές camping.

6. Μεγάλη Άμμος

Πρόκειται για μία αρκετά διάσημη παραλία δίπλα στο Μαρμάρι, με υπέροχη λευκή άμμο και ψιλό βότσαλο, η οποία αλλάζει σχήμα κάθε καλοκαίρι, ανάλογα με το πού φυσάει ο άνεμος και πού πηγαίνουν τα κύματα. Το τοπίο που σμιλεύει με μαεστρία ο αέρας και η αλμύρα της θάλασσας είναι εντυπωσιακό: μία μεγάλη «γλώσσα» άμμου, σαν πέταλο, που εισχωρεί στη θάλασσα. Αν μάλιστα το επιτρέπει ο καιρός, δημιουργείται και μία δεύτερη, μικρότερη παραλία στην περιοχή. Η Μεγάλη Άμμος πρωταγωνίστησε στο διαφημιστικό σποτ του Υπουργείου Τουρισμού το 2020 και οι εικόνες της κατέκλυσαν κυριολεκτικά το διαδίκτυο και τα social media, ενώ πολλοί ταξιδιώτες την προσέθεσαν στην “to do” λίστα τους.

7. Σαρακήνικο

Μετά την παραλία της Βλαχιάς, κι αφού διασχίσετε την καταπράσινη κοιλάδα του ποταμού Κηρέα, θα συναντήσετε το Σαρακήνικο. Η παραλία ξεχωρίζει για την άγρια ομορφιά της, ενώ τα πεύκα φτάνουν κυριολεκτικά εκεί που σκάει το κύμα. Τα σκουρόχρωμα βότσαλα, η παχιά άμμος και τα βαθιά, καταγάλανα νερά δημιουργούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, οπότε αν επιλέξετε να πάτε εκεί για τις βουτιές σας, φροντίστε να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα. Το μόνο σίγουρο είναι πως μέσα στο φυσικό τοπίο της περιοχής θα βρείτε την ησυχία και το απόλυτο digital detox.

8. Χρυσή Ακτή

Λίγο πριν φτάσετε στα Λουτρά Αιδηψού, θα στρίψετε προς Λιχάδα, και λίγο μετά το χωριό Γιάλτρα θα αντικρίσετε μία από τις πιο εξωτικές παραλίες της Εύβοιας. Και ο λόγος φυσικά για την Χρυσή Ακτή, όνομα και πράγμα. Η παραλία ονομάζεται και Γρεγολίμανο, και ξεχωρίζει για το πλούσιο πευκόδασος που έχει στο background, τη χρυσαφένια αμμουδιά και τα γαλαζοπράσινα νερά της. Θα μπορούσε κανείς να πει πως πληροί όλα τα κλισέ του παραδείσου, έτσι όπως εικάζουμε πως μπορεί να είναι. Επιδοθείτε σε τρελές βουτιές στον διαυγή βυθό και απολαύστε τον ελληνικό ήλιο, σε μία άκρως ειδυλλιακή πλαζ.

9. Άγιος Δημήτριος (Σχοινοδαύλεια)

Τα λόγια είναι περιττά γι’ αυτήν την παραμυθένια παραλία, η οποία βρίσκεται κάτω από το ομώνυμο χωριό και θα φτάσετε εκεί μέσα από έναν σχετικά απότομο χωματόδρομο. Η παραλία όμως που θα αντικρίσετε, θα σας αποζημιώσει στο έπακρο! Από το γειτονικό ρέμα της Πορφύρας ξεκινάει ένα μικρό ποτάμι, που λίγο πριν εκβάλλει στη θάλασσα, σχηματίζει μία μικρή λίμνη. Δίπλα σ’ αυτήν θα δείτε μία εντυπωσιακή σπηλιά με σταλακτίτες και τα ωραία δεν τελειώνουν εδώ… Το παρθένο δάσος της περιοχής, σε συνδυασμό με το ψιλό βότσαλο και τα διάφανα νερά δημιουργούν ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό, χωρίς υπερβολή. Τους καλοκαιρινούς μήνες η παραλία μαζεύει αρκετούς κατασκηνωτές, ενώ τον υπόλοιπο καιρό είναι αρκετά μοναχική.

10. Λιχαδονήσια

Το ταξίδι μας ολοκληρώνεται στη «μύτη» της Εύβοιας, τη χερσόνησο της Λιχάδας, απέναντι ακριβώς από τα Καμένα Βούρλα. Στα ανοιχτά, εκεί που ο Βόρειος Ευβοϊκός συναντά τον Μαλιακό Κόλπο, βρίσκεται μια συστάδα επτά νησιών, τα ξακουστά Λιχαδονήσια. Οι αμμώδεις ακτές και τα γαλαζοπράσινα νερά γύρω από τα νησιά συνθέτουν, χωρίς αμφιβολία, ένα μαγικό σκηνικό. Στο μεγαλύτερο νησί, που λέγεται Μανολιά, υπάρχει και οργανωμένη πλαζ. Μπορείτε να κάνετε εκεί εκδρομή με σκάφος από το κοντινό παραθαλάσσιο χωριό Άγιος Γεώργιος, ενώ αν είστε τυχεροί, μπορεί κατά την επίσκεψή σας στην περιοχή να δείτε και φώκιες monachus –

monachus.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.