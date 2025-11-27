Η 135η Σμηναρχία Μάχης (135 ΣΜ), με έδρα στη Σκύρο, είναι μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, υπάγεται στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Ιδρύθηκε το 1977 και έχει αποστολή τη διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας, οργάνωσης και εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και τη συντήρηση των αεροπορικών μέσων και συστημάτων της, ώστε να μπορεί να αναλάβει αεροπορικές επιχειρήσεις και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης.

Στη μονάδα επιχειρούν μαχητικά αεροσκάφη όπως M-2000, F-16 και F-4E. Έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην αεράμυνα του Αιγαίου, συμμετέχοντας συχνά σε αποστολές επιφυλακής. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφτηκε τη μονάδα και συνομίλησε με τους ιπτάμενους.

