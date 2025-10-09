Η σοκαριστική προσπάθεια διάσωσης 2 ανήλικων παιδιών στον Άραχθο

Ο Λέντιαν Γκόγκα αποτελεί σύμβολο ανθρωπιάς και ηρωισμού.

Μπήκε στα νερά του Αράχθου για να σώσει δυο ανήλικα παιδιά, τα οποία παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του ποταμού. Ένιωσε πατέρας, είπε εκείνη την ώρα, και έσπευσε χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ έκανε 15 μέρες να πάει στη δουλειά του και να βγει από το σπίτι, μετά τον θάνατο των άτυχων παιδιών.

Πλέον, όπως δηλώνει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, τα νιώθει παιδιά του, ενώ σχεδόν καθημερινά πηγαίνει στον τόπο που τα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή για να τα αισθάνεται κοντά του. Χάρη σε αυτήν του την πράξη, έλαβε την ελληνική ιθαγένεια και δήλωσε ότι νιώθει Έλληνας στην καρδιά και την ψυχή.

Πηγή: skai.gr

