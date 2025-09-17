Στην τιμητική πολιτογράφηση του Αλβανού υπηκόου Γκόγκα Λέβιαν, του άντρα που συγκίνησε την κοινή γνώμη με την υπερπροσπάθεια του να σώσει τα δυο παιδιά που έπεσαν στον Άραχθο ποταμό το μεσημέρι της 11ης Ιουνίου 2025, στο Νεοχώρι Αρτας - προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

Ο 35χρονος κατάφερε να ανασύρει τα δύο αγόρια 14 και 15 ετών από τα αρνητικά νερά, ωστόσο δυστυχώς τα παιδιά ήταν εγκεφαλικά νεκρά και γι' αυτό το λόγο οι γονείς τους δώρισαν τα όργανά τους.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Πηγή: skai.gr

