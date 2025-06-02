Ανάμεσα στους προορισμούς της Ευρώπης που ξεχωρίζουν για τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά συγκαταλέγεται η Νάξος, σύμφωνα με τις επιλογές των αναγνωστών του Guardian.

Στο άρθρο, οι αναγνώστες δηλώνουν εντυπωσιασμένοι με τις παραλίες του νησιού.

«H Νάξος διαθέτει παντού εκπληκτικές παραλίες με το Καστράκι να έχει μια ξεχωριστή, ασύγκριτη ομορφιά. Η παραμυθένια αυτή ακτή εντυπωσιάζει με την απαλή λευκή άμμο, η οποία καταλήγει σε εντυπωσιακά νερά που άλλοτε έχουν απόχρωση ανοιχτό μπλε και άλλοτε είναι τιρκουάζ».

Ανάμεσα στους προορισμούς της Ευρώπης που ξεχωρίζουν για τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά, συγκαταλέγεται η #Νάξος σύμφωνα με τις επιλογές των αναγνωστών της Βρετανική εφημερίδας Guardian.#Naxos #naxosandsmallcyclades #SmallCyclades #Aegean #Cyclades pic.twitter.com/bU1FmhtVQ3 — Naxos&Small Cyclades (@NaxosIslands) June 1, 2025

Εκτός από την Ελλάδα, το αναγνωστικό κοινό της δημοφιλούς βρετανικής εφημερίδας ξεχωρίζει παραλίες με απαράμιλλο φυσικό κάλλος στην Κορσική, τη Δυτική Γαλλία, την Κροατία, τη Σουηδία, την Γκραν Κανάρια, την Καλαβρία, το Μπόντρουμ και την Καταλονία.

Σημειώνεται ότι στα τελευταία Greek Travel Awards που απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, η Νάξος αναδείχθηκε σε κορυφαίο βιώσιμο προορισμό μέσα από συγκεκριμένη ποιοτική διαδικασία αξιολόγησης, ψηφοφορίας και επιλογής που επιμελείται ο ΕΟΤ.

«Η Νάξος έχει τις προϋποθέσεις για να "κλέψει" την καρδιά των διεθνών ταξιδιωτών τόσο για τις μοναδικές παραλίες της, όσο και για το εύρος εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Το κάλεσμά μας κάθε χρόνο έχει θερμή ανταπόκριση τόσο από τους Έλληνες όσο και από έναν αριθμό αγορών του εξωτερικού που βρίσκουν στη Νάξο τις αυθεντικές πανέμορφες Κυκλάδες που έχουν ονειρευτεί», σχολίασε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.