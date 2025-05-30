Του Νικόλα Μπάρδη

Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα αποτελεί τη μεγαλύτερη μονή των Κυθήρων και φυλάσσει στο εσωτερικό της τη θαυματουργή και ιστορική εικόνα της Παναγίας, που βρέθηκε τον 14ο αιώνα από έναν βοσκό σε μία τοποθεσία γεμάτη μυρτιές. Η μονή βρίσκεται στην περιοχή των Μυρτιδίων, στη δυτική πλευρά του νησιού, και είναι χτισμένη σε ένα φυσικό βραχώδες άνοιγμα, ανάμεσα σε πάρα πολλές μυρτιές. Η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας είναι το πολυτιμότερο κειμήλιο του νησιού και είναι η απανταχού προστάτιδα των Κυθηρίων.

Σύμφωνα με την παράδοση, ένα βοσκός είδε στον ύπνο του έναν άγγελο να του υποδεικνύει ένα σημείο στην περιοχή που είχε τα πρόβατά του. Εκεί, μέσα σε μια μυρτιά υπήρχε μία εικόνα με την Παναγία. Ο βοσκός ξύπνησε θορυβημένος. Το επόμενο πρωί πήγε στο σημείο και βρήκε την εικόνα. Την πήρε, λοιπόν, στο σπίτι του στο γειτονικό χωριό Καλοκαιρινές.

Τη νύχτα όμως η εικόνα εξαφανιζόταν και επέστρεφε στη μυρτιά! Τότε ο βοσκός είδε ξανά τον άγγελο να του λέει, πως η εικόνα έπρεπε να μείνει εκεί κοντά στη μυρτιά. Έτσι ο βοσκός έχτισε ένα μικρό εκκλησάκι δίπλα στη μυρτιά και τοποθέτησε την εικόνα εκεί, την οποία την ονόμασε Μυρτιδιώτισσα. Αυτό το εκκλησάκι παραμένει έως σήμερα και ονομάζεται Παλαιό Καθολικό. Εκεί στεγάζεται η εικόνα της Παναγίας μαζί με τα τάματα των πιστών, μερικά τεράστια κεριά φτιαγμένα από τους ιερείς της εποχής και μερικές άλλες μικρές εικόνες.

Η εικόνα, όταν βρέθηκε, δεν είχε τις σημερινές διαστάσεις. Αυτές τις απέκτησε αργότερα, όταν τοποθετήθηκε σε ξύλινο πλαίσιο. Το 1837 φιλοτεχνήθηκε το χρυσό ένδυμα, έργο του καλλιτέχνη Νικόλαου Σπιθάκη. Από αυτήν την αρχαία εικόνα φαίνονται μόνο τα πρόσωπα, στα οποία με την πάροδο των αιώνων δεν διακρίνονται πλέον τα χαρακτηριστικά. Στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης απεικονίζονται τρία θαύματα της Μυρτιδιώτισσας. Το θαύμα της ευρέσεως, η ίαση του παραλύτου και το θαύμα της διασώσεως του φρουρίου της πόλεως των Κυθήρων από την πτώση κεραυνού το 1829.

Το έτος 1857, πάνω ακριβώς από το Παλαιό Καθολικό χτίστηκε ο νεότερος μεγαλοπρεπής ναός σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής. Βόρεια και νότια του νεότερου Καθολικού βρίσκονται τα κελιά των πιστών που επισκέπτονται τη μονή την περίοδο της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου. Αξιοθαύμαστο έργο στο εσωτερικό της μονής είναι το πώρινο κωδωνοστάσιο, ύψους 26 μέτρων με τοξοειδείς σχηματισμούς στις προσόψεις των τεσσάρων ορόφων του καλλιτέχνη Νικολάου Φατσέα. Σε όλα αυτά τα έργα πρωτοστάτησε ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλλίγερος.

Την περίοδο των πειρατικών επιδρομών, η εικόνα για ευνόητους λόγους φυλασσόταν στο φρούριο της πόλεως των Κυθήρων, στον ομώνυμο ναό. Το κορυφαίο θρησκευτικό έθιμο των Κυθήριων είναι η λιτάνευση κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας από τα Μυρτίδια στη Χώρα. Η περιφορά της εικόνας διαρκεί 15 ημέρες και περνάει μέσα από τα περισσότερα χωριά του νησιού, για να καταλήξει στο τέλος στη Χώρα. Πολλοί πιστοί μάλιστα ακολουθούν την εικόνα κατά την περιφορά της και τις 15 μέρες! Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα γιορτάζει κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου, που είναι και η ημερομηνία ευρέσεως της εικόνας.

Αν βρεθείτε στα Κύθηρα, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη στο πανέμορφο αυτό και ιστορικό μοναστήρι. Η ενέργεια που αποπνέει ο τόπος είναι μοναδική, και θα την αισθανθείτε ήδη από την ώρα που θα αντικρίσετε από μακριά το μοναστήρι. Το επιβλητικό καμπαναριό δεσπόζει σε όλη την περιοχή, ενώ το μάτι χάνεται στο απέραντο και βαθύ μπλε του πελάγους. Πάρτε μία βαθιά ανάσα και νιώστε την απόλυτη ηρεμία. Ίσως, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας.



Πηγή: skai.gr

