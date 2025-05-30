Μια πόλη στην ανατολική Γερμανία προσφέρει δωρεάν διαμονή 2 εβδομάδων σε όσους ενδιαφέρονται να μετακομίσουν εκεί, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του πληθυσμού της.

Σύμφωνα με το CNN, η πόλη Eisenhüttenstadt, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Βερολίνο, δίνει τη δυνατότητα δοκιμαστικής διαμονής 14 ημερών για πιθανούς νέους κατοίκους, όπως αναφέρει ανακοίνωση του τοπικού δήμου στις 13 Μαΐου.

«Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι σκέφτονται να μετακομίσουν στο Eisenhüttenstadt, όπως εργαζόμενους που μετακινούνται για δουλειά, άτομα που θέλουν να επιστρέψουν στην πόλη, ειδικευμένους επαγγελματίες ή ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αλλαγή περιβάλλοντος», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν δωρεάν σε επιπλωμένο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης από τις 6 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο ενός «καινοτόμου προγράμματος μετεγκατάστασης» που φέρει την ονομασία «Κάνε σχέδια τώρα» (Make Plans Now).

«Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή, την εργασία και την κοινότητα της πόλης μέσα από μια δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών—εντελώς δωρεάν και στην “καρδιά” της πόλης», τονίζει ο δήμος.

Για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την περιοχή, ο δήμος έχει προγραμματίσει διάφορες δραστηριότητες, όπως ξενάγηση στην πόλη, επίσκεψη σε εργοστάσιο, καθώς και εκδρομές.

Παράλληλα, θα προσπαθήσει να πείσει τους συμμετέχοντες να εγκατασταθούν μόνιμα, με τοπικές επιχειρήσεις να προσφέρουν πρακτική άσκηση, ευκαιρίες παρακολούθησης εργασιών αλλά και συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας.

Από τη σοσιαλιστική ιστορία… στο σήμερα

Η Eisenhüttenstadt, που σημαίνει «Πόλη της Χαλυβουργίας», ιδρύθηκε το 1950 και ήταν η πρώτη πλήρως σχεδιασμένη πόλη υπό το καθεστώς της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Χτίστηκε στις όχθες του ποταμού Όντερ γύρω από μια τεράστια χαλυβουργία, στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής βιομηχανικής πολιτικής.

Αρχικά ονομαζόταν Stalinstadt (Πόλη του Στάλιν), προς τιμήν του Σοβιετικού ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν, όμως μετονομάστηκε σε Eisenhüttenstadt μετά την επανένωση Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.

Όπως και πολλές άλλες πόλεις της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, η Eisenhüttenstadt έχει δει τον πληθυσμό της να μειώνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια. Από περισσότερους από 50.000 κατοίκους στα χρόνια της ακμής της, έχει πέσει σήμερα στους περίπου 24.000, σύμφωνα με την τοπική αξιωματούχο Julia Basan, η οποία μίλησε στο RBB24.

Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην προσέλκυση μόνιμων κατοίκων και ειδικευμένων επαγγελματιών, όπως εξήγησε η Basan.

Η βιομηχανία, η αρχιτεκτονική και οι νέοι κάτοικοι

Σήμερα, η Eisenhüttenstadt φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη χαλυβουργία στην ανατολική Γερμανία, με περίπου 2.500 εργαζόμενους, ενώ αποτελεί επίσης κόμβο για τη μεταλλουργία και τη μεταποίηση μετάλλων.

Πολλά από τα κτίρια της σοσιαλιστικής εποχής είναι διατηρητέα αρχιτεκτονικά μνημεία, με την ανοιχτή πολεοδομική διάταξη της πόλης να εντυπωσιάζει επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική.

Ένας από τους πρόσφατους νέους κατοίκους αποκάλυψε πως η αρχιτεκτονική ήταν ο βασικός λόγος που επέλεξε να εγκατασταθεί εκεί.

«Ήταν εντελώς τυχαίο», ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του δημαρχείου στο Instagram. «Πηγαίναμε με φίλους στο Ratzdorf και περάσαμε από την Karl-Marx-Straße. Είδα αυτά τα σπίτια, αυτή την αρχιτεκτονική που με άφησε άφωνο και είπα στη γυναίκα μου: ‘Θα μετακομίσουμε εδώ’».

Ο ίδιος φρόντισε στη συνέχεια να κανονίσει ξενάγηση στην πόλη με έναν τοπικό ιστορικό για να μάθει περισσότερα.

«Μετά την ξενάγηση, εντυπωσιαστήκαμε τόσο από την αρχιτεκτονική που αυτό ήταν και το καθοριστικό στοιχείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.