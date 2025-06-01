Στην ειδυλλιακή πόλη Σινάια, την «Αράχωβα» της Ρουμανίας, μέσα στην καταπράσινη κοιλάδα Πραχόβα, υπάρχει ένα βυζαντινό μοναστήρι του 17ου αιώνα, πιστό αντίγραφο της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, από όπου πήρε το όνομά της και η πόλη.

Ανεβαίνοντας προς την παλιά πόλη της Σινάια, βρίσκεται η διάσημη βυζαντινή Μονή της Σινάια. Το μοναστήρι χρονολογείται από το 1695 και χτίστηκε από τον πρίγκιπα Μιχαήλ Κατακουζηνό.

Ο Έλληνας ηγεμόνας, απόγονος βυζαντινής οικογένειας, ίδρυσε το μοναστήρι κατά την επιστροφή του από ένα προσκύνημα στο όρος Σινά, προς τιμήν της Αγίας Αικατερίνης, αφού είχε γλιτώσει από δολοφονική απόπειρα εναντίον του.

Μέσα στον περίβολο του αντρικού μοναστηριού υπάρχει το αρχικό εκκλησάκι Biserica Veche ( Παλιά εκκλησία), το οποίο χρονολογείται από το 1695.

Η Μεγάλη Εκκλησία ( Biserica Mare) χτίστηκε το 1846 και στις τοιχογραφίες απεικονίζονται μεταξύ άλλων ο Μιχαήλ Καντακουζηνός και το πρώτο βασιλικό ζεύγος της Ρουμανίας.

Η Μονή Σινάια σχεδιάστηκε και χτίστηκε από τον Κατακουζηνό για να χρησιμεύει και ως οχυρό, στη διαδρομή από το Μπρασόβ στο Βουκουρέστι.

Το αρχικό σχέδιο ήταν η μονή να έχει 12 μοναχούς, για να μιμηθεί τους Δώδεκα Αποστόλους, αλλά με τον καιρό ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε.

Από το 2005 η Μονή κατοικείται από 13 Χριστιανούς Ορθόδοξους μοναχούς ανήκει στην αρχιεπισκοπής Βουκουρεστίου.

Πηγή: skai.gr

