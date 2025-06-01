Λογαριασμός
Η «άγνωστη» Μονή Σινά στη Ρουμανία - Αντίγραφο της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά 

Το μοναστήρι χρονολογείται από το 1695 και χτίστηκε από τον πρίγκιπα Μιχαήλ Κατακουζηνό

σιναια μοναστηρι ρουμανια

Στην ειδυλλιακή πόλη Σινάια, την «Αράχωβα» της Ρουμανίας, μέσα στην καταπράσινη κοιλάδα Πραχόβα, υπάρχει ένα βυζαντινό μοναστήρι του 17ου αιώνα, πιστό αντίγραφο της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, από όπου πήρε το όνομά της και η πόλη. 

Ανεβαίνοντας προς την παλιά πόλη της Σινάια, βρίσκεται η διάσημη βυζαντινή Μονή της Σινάια. Το μοναστήρι χρονολογείται από το 1695 και χτίστηκε από τον πρίγκιπα Μιχαήλ Κατακουζηνό.

σιναια

Ο Έλληνας ηγεμόνας, απόγονος βυζαντινής οικογένειας, ίδρυσε το μοναστήρι κατά την επιστροφή του από ένα προσκύνημα στο όρος Σινά, προς τιμήν της Αγίας Αικατερίνης, αφού είχε γλιτώσει  από δολοφονική απόπειρα εναντίον του. 

Μέσα στον περίβολο του αντρικού μοναστηριού υπάρχει το αρχικό εκκλησάκι Biserica Veche ( Παλιά εκκλησία), το οποίο χρονολογείται από το 1695

σιναια μοναστηρι

Η Μεγάλη Εκκλησία ( Biserica Mare) χτίστηκε το 1846 και στις τοιχογραφίες απεικονίζονται μεταξύ άλλων ο Μιχαήλ Καντακουζηνός και το πρώτο βασιλικό ζεύγος της Ρουμανίας.

σιναια μοναστηρι

Η Μονή Σινάια σχεδιάστηκε και χτίστηκε από τον Κατακουζηνό για να χρησιμεύει και ως οχυρό, στη διαδρομή από το Μπρασόβ στο Βουκουρέστι.

σιναια μοναστηρι

σιναια μοναστηρι

Το αρχικό σχέδιο ήταν η μονή να έχει 12 μοναχούς, για να μιμηθεί τους Δώδεκα Αποστόλους, αλλά με τον καιρό ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε.

Από το 2005 η Μονή κατοικείται από 13 Χριστιανούς Ορθόδοξους μοναχούς ανήκει στην αρχιεπισκοπής Βουκουρεστίου.

