Ποίσσες: Η δημοφιλής παραλία της Τζιάς με το καλύτερο ηλιοβασίλεμα - Δείτε βίντεο

Ο παραθαλάσσιος οικισμός Ποίσσες βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Κέας και σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα του νησιού, την Ιουλίδα. Θεωρείται ένας από τους παραδοσιακούς αλλά και παλαιότερους του νησιού, καθώς, τοποθετείται εκεί που άλλοτε βρισκόταν μια από τις τέσσερις πόλεις-κράτη του νησιού, η Ποιήεσσα.

Η περιοχή φημίζεται και για την υπέροχη παραλία της, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και συγκεντρώνει πολύ κόσμο καθώς συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με τα καθαρά νερά. Πρόκειται για έναν προστατευμένο όρμο, στο τέλος μιας κατάφυτης από ελιές κοιλάδας, περικυκλωμένο από δυο βουνοπλαγιές. Η παραλία διαθέτει μια υπέροχη αμμουδιά με ψιλή άμμο και καταγάλανα κρυστάλλινα νερά αποτελώντας ιδανική επιλογή για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Για όσους το επιθυμούν υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες αλλά και αρκετός ελεύθερος χώρος για να απλώσετε την πετσέτα σας, ενώ μπορείτε να αναζητήσετε τη σκιά και τη δροσιά κάτω από τα αρμυρίκια που υπάρχουν στην ακτή.

Λίγα μέτρα επίσης από την παραλία βρίσκεται και το μοναδικό κάμπινγκ του νησιού. Όσοι επιλέξετε να καθίσετε στην παραλία μέχρι αργά, θα απολαύσετε και το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, απόρροια του δυτικού προσανατολισμού της παραλίας. Μια καλή ευκαιρία να επισκεφθείτε την περιοχή είναι στις 6 Αυγούστου, την ημέρα εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, καθώς στην παραλία διοργανώνεται παραδοσιακό πανηγύρι.

Δείτε το βίντεο του Point Of View GR

Πηγή: skai.gr

