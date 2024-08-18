Με αφορμή τη σημερινή (Κυριακή) παγκόσμια ημέρα φάρων, αλλά και την Εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης, το Point Of View GR παρουσιάζει τον φάρο Τουρλίτη και την Παναγία την Θαλασσινή στην Άνδρο.

Η Παναγία Θαλασσινή της Άνδρου είναι ένα γραφικό εκκλησάκι χτισμένο πάνω σε βράχο μέσα στη θάλασσα, στην είσοδο της Χώρας και μαζί με τον Φάρο Τουρλίτη αποτελούν δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Η Παναγία Θαλασσινή προστατεύει όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, μαζί με τον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, στην αγιογραφία της η Παναγία εικονίζεται με μπλε και όχι με κόκκινο χιτώνα όπως συνηθίζεται, δείχνοντας έτσι τη σχέση της με τη θάλασσα. Η Σύναξη της Παναγίας Θαλασσινής στην Άνδρο εορτάζεται κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, στις 15 Αυγούστου.

Ο Τουρλίτης είναι γραφικός φάρος πάνω σε έναν μικρό βράχο, απέναντι από το ενετικό κάστρο στην άκρη της Χώρας της Άνδρου. Είναι σήμα κατατεθέν του νησιού.Ο φάρος πρωτολειτούργησε το 1897 αλλά καταστράφηκε ολοσχερώς σε βομβαρδισμό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1943. Στη θέση του είχε στηθεί ένας σιδερένιος οβελός.

Η ανακατασκευή του ανατέθηκε από τον Αλέκο και την Μαριέττα Γουλανδρή εις μνήμην της κόρης τους Βιολάντας, στους πολιτικούς μηχανικούς Βασίλη Τσόγκα και Ξένια Χαλικιοπούλου. Την εποπτεία του έργου είχε η ΑΝΔΡΙΑΚΗ Shipping Co Ltd. Ο φάρος φωτοδοτήθηκε ξανά το 1995. Ο Τουρλίτης έγινε γραμματόσημο το 2009 και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.

Δείτε το βίντεο του Point Of View GR

