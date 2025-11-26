Φυλακές Χαλκίδας: οι κρατούμενοι μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση και τέχνες

Οι φυλακές της Χαλκίδας είναι οι μοναδικές φυλακές στην Ελλάδα που έχουν κλωστοϋφαντουργείο και εργαστήριο παραγωγής στρωμάτων.

Εκεί εργάζονται πολλοί κρατούμενοι για να μάθουν μια τέχνη αλλά και να εκτίσουν την ποινή τους πιο εύκολα.

Μέσα στις φυλακές στεγάζεται και δημοτικό σχολείο το οποίο παρακολουθούν οι κρατούμενοι κερδίζοντας μια νέα ευκαιρία στη ζωή. Τέλος, υπάρχει και μια πρωτοπόρα αίθουσα τηλεδίκης. Δημοσιογράφος του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μπήκε στη δομή και συνομίλησε με κρατούμενους και εργαζόμενους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.