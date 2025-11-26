Ο Άγιος Νικόλαος στην Πουριά Σκύρου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η εξοχή της Σκύρου είναι γεμάτη απ’ άκρη σ’ άκρη με πολλά γραφικά εξωκκλήσια. Τα περισσότερα είναι λευκά με μπλε πορτοπαράθυρα, και παρότι το νησί υπάγεται στις Σποράδες, αυτά παραπέμπουν περισσότερο στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τεχνοτροπία. Λιτά και μικρά οικοδομήματα, μα πανέμορφα και χτισμένα σε ιδιαίτερες τοποθεσίες. Ένα από τα πιο δημοφιλή εξωκκλήσια της Σκύρου είναι αναμφίβολα αυτό του Αγίου Νικολάου στην Πουριά. Σίγουρα θα το έχει πετύχει το μάτι σας σε κάποιον ταξιδιωτικό οδηγό, ή σε κάποια ανάρτηση στο Instagram.

Το εν λόγω εκκλησάκι είναι σκαλισμένο στη βάση ενός μεγάλου, καφέ βράχου. Θα το βρείτε στις βόρειες ακτές του νησιού, στην Πουριά, ανάμεσα στον Μώλο και τα Γυρίσματα. Στην περιοχή υπάρχει και ένας ανεμόμυλος που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο και κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών. Το γραφικό αυτό και ιδιαίτερο εκκλησάκι, που μοιάζει να κουβαλάει στις πλάτες του τον μεγάλο ογκόλιθο, κέρδισε την αγάπη των επισκεπτών, που μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media το ανέδειξαν στο πιο πολυφωτογραφημένο τοπόσημο του νησιού!

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι πολύ μικρή, με έναν μόνο χώρο και αρκετά χαμηλή οροφή. Ανοίγοντας τη γαλάζια πόρτα, θα κατεβείτε τρία σκαλάκια και θα βρεθείτε στο εσωτερικό του, όπου θα δείτε μερικές φορητές εικόνες και λίγα αναμμένα κεριά. Το εκκλησάκι είναι συνήθως ανοιχτό τις πρωινές ώρες, ενώ μετά κλείνει, οπότε αν θέλετε να το επισκεφτείτε, προτιμήστε να πάτε πρωί. Το instagrammable αυτό εκκλησάκι φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι πολλούς γάμους και βαφτίσεις, κι αν δείτε φωτογραφίες από εκεί, θα καταλάβετε τον λόγο.

Το ξεχωριστό αυτό ξωκκλήσι βρίσκεται πάνω από την παραλία στην Πουριά, μία περιοχή που κατά την αρχαιότητα λειτουργούσαν λατομεία πωρόλιθου, ενώ η κατασκευή του χρονολογείται στο 1806. Πολύ κοντά σ’ αυτό θα βρείτε κι άλλα όμορφα εκκλησάκια, όπως της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Ερμόλαου. Ωστόσο, η υπόσκαφη εκκλησία του Αγίου Νικολάου κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών του νησιού, που κατακλύζουν το μέρος με το που πατήσουν το πόδι τους στη Σκύρο. Μπροστά από την εκκλησία θα απολαύσετε απρόσκοπτη θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, ενώ αν πάτε εκεί την ώρα του ηλιοβασιλέματος, να έχετε μαζί σας και μία ζακέτα, γιατί συχνά φυσάει.

Ευρισκόμενοι εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μοναδικές περιπατητικές διαδρομές και να ανακαλύψετε την πανέμορφη εξοχή της Σκύρου, ενώ αν είστε τυχεροί, θα πετύχετε και τα ξακουστά σκυριανά αλογάκια, που είναι μία σπάνια αρχέγονη φυλή και αποτελούν προστατευόμενο είδος. Και κάπου εκεί, μέσα στις αγριελιές, τα θυμάρια και τις αναβαθμίδες, με το γλυκό θαλασσινό αεράκι να δροσίζει την ατμόσφαιρα, πάρτε βαθιές ανάσες και χαρείτε την απόκοσμη ησυχία του τόπου. Ίσως το καλύτερο digital detox που προσφέρει το νησί!





