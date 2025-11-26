Στρόπωνες Ευβοίας: το χωριό που «βυθίζεται» και κινδυνεύει να εξαφανιστεί

Το χωριό Στρόπωνες στην Εύβοια αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια έντονο γεωλογικό φαινόμενο καθίζησης και μετατόπισης του εδάφους, το οποίο οφείλεται κυρίως στη διάβρωση που προκαλούν τα υπόγεια και επιφανειακά νερά που κατεβαίνουν από τη Δίρφη και διαπερνούν το υπέδαφος του οικισμού.

Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια και δρόμους, η παραμόρφωση των υποδομών και η σταδιακή υπονόμευση της στατικότητας πολλών κατοικιών, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Το ΕΚΠΑ, η Περιφέρεια και το ΤΕΕ έχουν αναλάβει έρευνες και μετρήσεις για να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις, καθώς η συνέχισή του ενδέχεται να καταστήσει τμήματα του χωριού μη βιώσιμα χωρίς άμεσα μέτρα παρέμβασης. Τι είπαν οι κάτοικοι του χωριού στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

