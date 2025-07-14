Το λιμάνι του Καραβοστάση, παρά την αύξηση του τουρισμού, παραμένει μικρό σε σημείο μάλιστα που κάποια πλοία που έρχονται δεν μπορούν να ανοίξουν και τις δύο μπουκαπόρτες και οι λιμενικοί κάνουν ότι μπορούν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Το άλλο σοβαρό θέμα είναι τι γίνεται με το κομμάτι του αλιευτικού καταφυγίου εδώ στο λιμάνι, καθώς εδώ και σχεδόν 20 χρόνια το έργο έχει κολλήσει με την κατάσταση να είναι χειρότερη από ότι ήταν πριν και τους ψαράδες πολλές φορές, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, να μην βρίσκουν θέση, καθώς δένουν εκεί τουριστικά σκάφη και ιστιοπλοϊκά.

Τι μας είπε ο Στέλιος Παξιμαδάς, Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Ίου (στο οποίο υπάγεται το λιμάνι της Φολεγάνδρου) και για τα δύο θέματα.

Δείτε βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

