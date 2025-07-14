Του Νικόλα Μπάρδη

Η Φολέγανδρος είναι ένα από τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα νησιά των Κυκλάδων, που μαγεύει τους επισκέπτες με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, το άγριο, φυσικό τοπίο και τις παραμυθένιες ακρογιαλιές, που μοιάζουν να έχουν βγει από κάποια καρτ ποστάλ! Η ακτογραμμή της Φολεγάνδρου αγγίζει τα 31,5 χιλιόμετρα και από τον βορρά μέχρι το νότο μπορείτε να βρείτε αμέτρητες παραλίες, γραφικούς όρμους και πλαζ για να κάνετε τις βουτιές σας. Εμείς βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε τις πέντε καλύτερες παραλίες του νησιού, που αν βρεθείτε εκεί, αξίζει να τις επισκεφτείτε!

1. Κάτεργο

Πρόκειται για τη δημοφιλέστερη παραλία του νησιού, και πολλοί είναι εκείνοι που τη χαρακτηρίζουν ως το «διαμάντι» της Φολεγάνδρου. Το σκηνικό είναι σαν βγαλμένο από ταινία, με επιβλητικούς, απότομους βράχους να υψώνονται μπροστά από την ακτή, που έχει λευκά βότσαλα και καταγάλανα νερά. Στην παραλία δεν πηγαίνει δρόμος, όμως μπορείτε να φτάσετε εκεί είτε με πεζοπορία, ακολουθώντας ένα μονοπάτι 30-40 λεπτών, είτε παίρνοντας καραβάκι από το λιμάνι του Καραβοστάση, που είναι πιο ευχάριστο και ξεκούραστο. Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, το μόνο σίγουρο είναι ότι η παραλία θα σας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις!

2. Γαλύφος

Αν σας αρέσει η ηρεμία και θέλετε να κάνετε το απόλυτο digital detox, τότε σας έχουμε την ιδανική παραλία. Ο Γαλύφος είναι μία μικρή, γραφική παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, προσβάσιμη μόνο με τα πόδια, ακολουθώντας μία διαδρομή 15 λεπτών από τη γειτονική Αγκάλη, που μαγεύει τους επισκέπτες με την ανεπιτήδευτη ομορφιά και την απλότητά της. Περιμετρικά της υπάρχουν και λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια χωρίς ρεύμα.

3. Άγιος Νικόλαος

Η πανέμορφη παραλία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού, λίγα λεπτά μακριά από την τουριστική Αγκάλη. Η χρυσή αμμουδιά αναμειγνύεται με τα βότσαλα, ενώ εκεί θα βρείτε και φυσική σκιά στα δέντρα που υπάρχουν γύρω απ’ την ακτή. Η παραλία πήρε το όνομά της από το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, που δεσπόζει πάνω από τη μικρή αποβάθρα. Και επειδή το κολύμπι πάντα ανοίγει την όρεξη, στην παραλία θα βρείτε και δύο ταβέρνες που σερβίρουν τις τοπικές σπεσιαλιτέ του νησιού.

4. Άγιος Γεώργιος

Πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Φολεγάνδρου. Ο Άγιος Γεώργιος έχει αμμουδιά, γαλαζοπράσινα νερά και λίγα πεύκα που προσφέρουν την πολύτιμη σκιά τους στους λουόμενους. Ωστόσο, η παραλία είναι εκτεθειμένη στους βοριάδες. Πριν κατασκευαστεί η προβλήτα στον Καραβοστάση, αρκετά καΐκια και βάρκες είχαν εδώ τη βάση τους για να μεταφέρουν προϊόντα από την Μήλο και τη Σίφνο που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Εξ ου και τα «σύρματα», τα μονόχωρα κτίσματα για να φυλάνε τις βάρκες. Το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί μια φορά το χρόνο, στη γιορτή του Αγίου. Στην παραλία αυτή θα φτάσετε ακολουθώντας ένα μονοπάτι 25 λεπτών από την Άνω Μεριά, ή με όχημα μέσω ενός βατού χωματόδρομου.

5. Λιβάδι

Η λίστα αυτή ολοκληρώνεται με το Λιβάδι, μία δημοφιλή και μεγάλη παραλία με άμμο και ψιλό βότσαλο, που έχει εύκολη πρόσβαση από τον δρόμο και απέχει μόλις 1,5 χλμ. από το λιμάνι του νησιού. Η ακρογιαλιά περιβάλλεται από πολλά περιβόλια, οπωρώνες και άγρια χαμηλή βλάστηση, ενώ είναι προστατευμένη από τους δυνατούς ανέμους. Η παραλία αυτή, όπως και οι περισσότερες του νησιού, δεν είναι οργανωμένη, οπότε πηγαίνοντας εκεί φροντίστε να είστε κατάλληλα εξοπλισμένοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.