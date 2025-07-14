Η επιβλητική Παναγιά της Φολεγάνδρου

Του Νικόλα Μπάρδη

Πάνω από τη γραφική Χώρα της Φολεγάνδρου, σκαρφαλωμένη σε έναν ψηλό, άγονο και γεμάτο αναβαθμίδες βράχο, βρίσκεται χτισμένη η ιστορική Παναγιά της Φολεγάνδρου. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εκκλησία του νησιού, που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Στη θέση που βλέπουμε σήμερα την εκκλησία, υπήρχε παλαιότερα αρχαίος ναός, πολλά από τα οικοδομικά υλικά του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερσή της. Σε όποιο σημείο της Χώρας κι αν σταθείτε, η επιβλητική και αγέρωχη Παναγιά θα μαγνητίσει το βλέμμα σας. Εκεί θα φτάσετε ακολουθώντας ένα ανηφορικό μονοπάτι 500 μέτρων, με αρκετές στροφές, που ξεκινάει από την πλατεία της Πούντας, ωστόσο η θέα που ανοίγεται μπροστά θα σας αποζημιώσει στο έπακρο.

Από το συγκεκριμένο σημείο θα απολαύσετε μία πανοραμική θέα ολόκληρου του νησιού και ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα του Αιγαίου. Όταν ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά να δύει, όλοι ανηφορίζουν προς την Παναγιά και προσπαθούν να εξασφαλίσουν μία προνομιακή θέση, για να δουν τον ήλιο να βουτάει στον ορίζοντα του Αιγαίου. Το θαλασσινό αεράκι έρχεται να δροσίσει την ατμόσφαιρα από τη μεσημεριανή ζέστη, ενώ παρά το γεγονός ότι μαζεύεται πολύς κόσμος, η ησυχία που επικρατεί είναι απόκοσμη. Είναι σαν να βρίσκεσαι κυριολεκτικά στην άκρη του κόσμου, εκεί που αντικρίζεις για πρώτη φορά το μεγαλείο της ζωής, και αντιλαμβάνεσαι την αίσθηση του χρόνου στο έπακρο. Κάθε λεπτό ο ήλιος πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο πέλαγος, μέχρι κάποια στιγμή να βουτήξει μέσα του και σβήσει η μέρα.

Πέρα όμως από την απίστευτη θέα, η εκκλησία της Παναγιάς κουβαλάει και μία μεγάλη ιστορία, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το νησί και τους κατοίκους του. Φτάνοντας στον αυλόγυρο και στο εσωτερικό του ναού θα δείτε αρχαίες επιγραφές, γλυπτά και βάσεις αγαλμάτων. Ο ναός υπήρξε παλαιότερα καθολικό γυναικείας μονής. Υπάρχει, ακόμη, μία μαρμάρινη επιγραφή του 1687, που αναφέρεται στην ανακαίνιση του ναού. Η εκκλησία πήρε τη σημερινή της μορφή κατά την ανακατασκευή που ξεκίνησε το 1816 και τελείωσε το 1821. Η βυζαντινή εικόνα της Παναγίας που φυλάσσεται στο εσωτερικό του ναού, συνδέεται με πειρατικές ιστορίες και θρύλους της Φολεγάνδρου. Σύμφωνα με το παλιό φολεγανδρίτικο έθιμο, το Πάσχα γίνεται περιφορά της εικόνας σε όλα τα σπίτια του νησιού!

Η Παναγιά της Φολεγάνδρου αποτελεί αναμφίβολα σήμα κατατεθέν και θρησκευτικό - ιστορικό τοπόσημο του νησιού, ενώ η εικόνα της κυριαρχεί παντού: από τις τουριστικές postcards, μέχρι τις καμπάνιες του ΕΟΤ για τον ελληνικό τουρισμό στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Το ασβεστωμένο, φιδίσιο λιθόστρωτο καλντερίμι που σκαρφαλώνει στον βράχο και οδηγεί στον μεγαλοπρεπή λευκό ναό, με το περίτεχνο καμπαναριό, είναι μία εικόνα που θα εντυπωθεί βαθιά μέσα σας, και θα την κουβαλάτε πάντα ενθύμιο, φεύγοντας από το νησί. Από εκεί ψηλά, όλα αυτά τα χρόνια η Παναγιά αγναντεύει το νησί και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και προσκαλεί αδιάκοπα τον κόσμο στην αγκαλιά της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.