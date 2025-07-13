Μια απρόσμενη, αλλά συναρπαστική καλοκαιρινή πρόταση έρχεται εφέτος από τα ορεινά του Δήμου Μετεώρων, εκεί όπου η φύση συναντά τη δροσιά του Ασπροποτάμου - μια ορεινή περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς ενταγμένη στη Natura 2000 η οποία περιλαμβάνει και τις πηγές του Αχελώου.

Σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, δύο πλαζ - η νέα πλαζ «Καλλιρρόη» στα Τρία Ποτάμια και η παλαιότερη πλαζ «Αλέκος» στην Αγία Παρασκευή (Τζούρτζια) - υπόσχονται να προσφέρουν μια εναλλακτική εμπειρία δροσιάς, χαλάρωσης και επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Πρόκειται για δύο μοναδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής μέσα στην κοίτη του Ασπροποτάμου, που συνδυάζουν την αίσθηση του ποταμίσιου μπάνιου με την ηρεμία και την άγρια ομορφιά του αλπικού τοπίου.

Οι πλαζ είναι διαμορφωμένες με φυσικά υλικά, ξύλινες κατασκευές και εύκολη πρόσβαση, προσφέροντας σημεία για ξεκούραση, πικ-νικ και βουτιές στα πεντακάθαρα νερά του ποταμού.

Οι παραλίες αυτές αναμένεται να προσελκύσουν επισκέπτες, αποτελώντας έναν διαφορετικό αλλά άκρως ελκυστικό τουριστικό προορισμό στο βουνό.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, η επισκεψιμότητα είναι αυξημένη, με πολλές οικογένειες και παρέες να επιλέγουν την περιοχή για μια ανάσα δροσιάς μέσα στη φύση.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, τόνισε ότι οι παραλίες «Καλλιρρόη» και «Αλέκος» προσθέτουν ακόμα ένα δυνατό χαρτί στο τουριστικό χαρτοφυλάκιο του Δήμου, ενισχύοντας το ψηφιδωτό εμπειριών που προσφέρει ο Ασπροπόταμος: πεζοπορίες, τοπική γαστρονομία, μοναδικά χωριά, παραδοσιακά γεφύρια και φιλοξενία με αυθεντικότητα.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Ασπροπόταμος γίνεται συνώνυμο της αυθεντικής δροσιάς, της ξεγνοιασιάς και της επιστροφής στην καρδιά της φύσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.