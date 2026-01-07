Επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αλιστράτης

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 6 χιλιόμετρα από την κωμόπολη της Αλιστράτης Σερρών συναντούμε ένα μαγικό σπήλαιο, το ομώνυμο Σπήλαιο Αλιστράτης, που έχει συνολικό μήκος 3 χιλιομέτρων, από τα οποία μόλις το 1 χιλιόμετρο είναι επισκέψιμο. Ο πλούσιος διάκοσμός του περιλαμβάνει εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε διάφορους χρωματισμούς, καθώς και σπάνιους εκκεντρίτες. Οι εκκεντρίτες ή ελικτίτες είναι σπάνιοι σχηματισμοί που αψηφούν τους νόμους της βαρύτητας και ακολουθούν ακανόνιστες πορείες.

Κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω σπηλαίου, που το κάνει και μοναδικό στην Ελλάδα, είναι η πολύ μεγάλη ποικιλία εκκεντριτών που διαθέτει. Χαρακτηρίζεται επίσης, από τους μοναδικούς μικροσκοπικούς οργανισμούς που βρίσκονται στο εσωτερικό του, όπως η Alistratia Beroni, ένα μοναδικό είδος ισοπόδου. Το σπήλαιο ανήκει στο Δίκτυο Σπηλαίων του φαραγγιού του ποταμού Αγγίτη μαζί με άλλα τέσσερα γνωστά σπήλαια, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το Σπήλαιο Αγγίτη Δράμας. Το Σπήλαιο Αλιστράτης έχει αξιοποιηθεί και είναι επισκέψιμο ήδη από το 1998.

Στην είσοδο του σπηλαίου συναντούμε μια ωραία αίθουσα ύψους 8 μέτρων, που επί της ουσίας είναι ο προθάλαμος αυτού. Από τον προθάλαμο ξεκινούν διάφορες στοές με μεγάλο ύψος και πλούσιο διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Οι κύριοι κλάδοι του σπηλαίου αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά της εισόδου και από εκεί αρχίζει το ταξίδι στο κέντρο της γης. Οι κατάλευκοι σταλακτίτες ανταγωνίζονται τους κόκκινους σταλακτίτες που κλέβουν κυριολεκτικά τις εντυπώσεις, καθώς μοιάζουν σαν φλόγες, με το ύψος τους να φτάνει στα 35 μέτρα! Ο υποβλητικός φωτισμός έρχεται να συμπληρώσει το ήδη μαγικό σκηνικό και να αναδείξει την καλλιτεχνική μαεστρία της φύσης.

Λόγω του μικρού πάχους των υπερκείμενων στρωμάτων (10-30μ.) οι θερμοκρασίες του σπηλαίου είναι σχετικά υψηλές (15° -17°C), ενώ ο εξαερισμός είναι φυσικός σε όλο το μήκος του, γεγονός που διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία Χειμώνα - Καλοκαίρι, ενώ την Άνοιξη η υγρασία εντός του σπηλαίου είναι αρκετά υψηλή. Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως, για να δημιουργηθούν δύο χιλιοστά ενός σταλακτίτη χρειάζονται όχι ένα, ούτε δύο, αλλά εκατό ολόκληρα χρόνια! Ο Αυστριακός δόκτωρ Ζέεμαν που ερεύνησε το σπήλαιο, δήλωσε ότι ο τελευταίος βράχος που έπεσε μέσα σ’ αυτό ήταν πριν 700.000 χρόνια.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία στο φαράγγι του ποταμού Αγγίτη, που διασχίζει την περιοχή του Αλιστράτη, στη θέση «πετρωτό», εμφανιζόταν η Σφίγγα. Ακόμη, αναφέρεται ότι ο Πλούτωνας, ο θεός του Άδη, όταν έκλεψε την Περσεφόνη, θυγατέρα της θεάς Δήμητρας, την οδήγησε στη φυσική διώρυγα (φαράγγι), όπου βρίσκεται η Πύλη του κάτω κόσμου. Η περιοχή που αναφέρει η μυθολογία είναι αυτή που βρίσκεται κοντά στο τουριστικό Σπήλαιο Αλιστράτης.

Μετά από τόσα χρόνια το Σπήλαιο εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μαγεύει τον κόσμο με την ομορφιά του, και να διατηρεί ζωντανούς θρύλους και τοπικές παραδόσεις που γεννήθηκαν στα σπλάχνα του.

