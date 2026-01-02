Λογαριασμός
Το Happy Traveler πάει στο στολισμένο Γκέτεμποργκ - Δείτε το trailer

Το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, στις 16.45, η ταξιδιωτική εκπομπή της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ επισκέπτεται τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας 

Η πόλη του Γκέτεμποργκ

Το επεισόδιο του Happy Traveler ξεκινά από το ιστορικό κέντρο της σουηδικής πόλης. Εκεί δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός του Γκέτεμποργκ, ένα επιβλητικό μνημείο που αποτυπώνει τη σκανδιναβική αισθητική και τον χαρακτήρα της πόλης.

Ευτύχης και Ηλέκτρα

Η εξερεύνηση συνεχίζεται στις αγορές και τη γαστρονομική πλευρά του Γκέτεμποργκ. Ο Ευτύχης επισκέπτεται τη σκεπαστή αγορά τροφίμων της πόλης Stora Saluhallen, με τα τοπικά προϊόντα, τα street food και τις σουηδικές σπεσιαλιτέ. Στη συνέχεια, πηγαίνει στην ιστορική ψαραγορά Feskekörka, γνωστή ως «η εκκλησία των ψαριών» λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της.

Στην καρδιά της πόλης, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επισκέπτονται το Trädgårdsföreningen, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα αστικά πάρκα της Ευρώπης, όπου ξεχωρίζει το Palmhuset, ο βοτανικός κήπος με τα εξωτικά φυτά.

Γκέτεμποργκ

Το επεισόδιο συνεχίζεται με βόλτες στο λιμάνι και τα κανάλια και ολοκληρώνεται με την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία στο Liseberg, όπου είναι όλα στολισμένα και πολύ γιορτινά.

