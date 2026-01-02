Το επεισόδιο του Happy Traveler ξεκινά από το ιστορικό κέντρο της σουηδικής πόλης. Εκεί δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός του Γκέτεμποργκ, ένα επιβλητικό μνημείο που αποτυπώνει τη σκανδιναβική αισθητική και τον χαρακτήρα της πόλης.

Η εξερεύνηση συνεχίζεται στις αγορές και τη γαστρονομική πλευρά του Γκέτεμποργκ. Ο Ευτύχης επισκέπτεται τη σκεπαστή αγορά τροφίμων της πόλης Stora Saluhallen, με τα τοπικά προϊόντα, τα street food και τις σουηδικές σπεσιαλιτέ. Στη συνέχεια, πηγαίνει στην ιστορική ψαραγορά Feskekörka, γνωστή ως «η εκκλησία των ψαριών» λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της.

Στην καρδιά της πόλης, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επισκέπτονται το Trädgårdsföreningen, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα αστικά πάρκα της Ευρώπης, όπου ξεχωρίζει το Palmhuset, ο βοτανικός κήπος με τα εξωτικά φυτά.

Το επεισόδιο συνεχίζεται με βόλτες στο λιμάνι και τα κανάλια και ολοκληρώνεται με την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία στο Liseberg, όπου είναι όλα στολισμένα και πολύ γιορτινά.

Πηγή: skai.gr

