Επίσκεψη στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα

Του Νικόλα Μπάρδη

Στον Μεσοπόταμο Πρεβέζης, λίγο έξω από το Καναλάκι, συναντούμε το ιστορικό Νεκρομαντείο του Αχέροντα. Το Νεκρομαντείο στέκει ψηλά στην κορυφή ενός πευκόφυτου λόφου, στον οποίο έφταναν οι επισκέπτες από το Ακρωτήρι Χειμέριο του χωριού Αμμουδιά, για να επικοινωνήσουν με τις ψυχές των αγαπημένων τους προσώπων. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια περιγράφει γλαφυρά την περιοχή κατά την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη. Γύρω από το Νεκρομαντείο βρίσκονταν κάποτε η Λίμνη Αχερουσία, η οποία αποξηράνθηκε τη δεκαετία του ’50, με αποτέλεσμα το τοπίο να αλλάξει άρδην.

Ωστόσο, ο ποταμός Αχέροντας εξακολουθεί να διασχίζει ήρεμος την πεδιάδα και να εκβάλλει στο Ιόνιο μέσα σ’ ένα σκηνικό απείρου κάλλους. Συνήθως τον Χειμώνα τις πρώτες πρωινές ώρες η περιοχή καλύπτεται από πυκνή ομίχλη, που προσδίδει ένα άκρως μυστηριακό ύφος στο σκηνικό, και καθιστά πιο επιβλητικό το Νεκρομαντείο, καθώς μόνο αυτό ξεπροβάλλει στον ορίζοντα. Κάτω από τον λόφο δεν ακούγεται τίποτα, παρά μόνο το κελάρυσμα του ποταμού και μερικά πουλιά, που έχουν φτιάξει τις φωλιές τους στα αιωνόβια πλατάνια της περιοχής.

Το Νεκρομαντείο του Αχέροντα υπήρξε ένα από τα πιο γνωστά μαντεία της αρχαιότητας, μαζί μ’ αυτά της Δωδώνης και των Δελφών. Είχαν, όμως, μία σημαντική διαφορά, καθώς στα δύο άλλα οι επισκέπτες αιτούνταν χρησμό, δηλαδή πρόβλεψη, από τους ιερείς ή τις ιέρειες, και επειδή ήταν πάντα παρακινδυνευμένη, δίνονταν με τρόπο αλληγορικό, ώστε να εξηγηθεί κατά το δοκούν. Αντιθέτως, στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα δεν έχουμε αίτημα χρησμού, αλλά μυσταγωγία επαφής με είδωλα και ήχους νεκρών συγγενικών και φιλικών προσώπων.

Καταλυτικός για τα Μαντεία ήταν φυσικά ο ρόλος των ιερέων, οι οποίοι επεδίωκαν συζητήσεις με τους επισκέπτες, προκειμένου να γνωρίσουν τις προθέσεις τους και να δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη ιεροτελεστία. Έτσι, υπέβαλαν τους επισκέπτες σε ψυχολογικές και σωματικές δοκιμασίες είτε με τη δαιδαλώδη, επιβλητική κατασκευή του μαντείου και τις σκοτεινές γεμάτες υγρασία αίθουσες, είτε με αυστηρή δίαιτα και με τη βοήθεια κυάμων και άλλων βοτάνων που μασούσαν, ώστε να θολώνουν το μυαλό τους και να εξάπτουν τη φαντασία τους.

Από αρχιτεκτονικής άποψης το Νεκρομαντείο παραπέμπει σε μεγαλοπρεπές ταφικό μνημείο ή μαυσωλείο της Ανατολής του 5ου αιώνα. Αποτελείται από πολυγωνική τοιχοδομία, σιδερόφρακτες πύλες και εσωτερική διαίρεση με διαδρόμους. Πρόκειται για μία σύνθετη κατασκευή που εξυπηρετούσε τη λατρεία και τις τελετουργίες των υποχθόνιων θεών. Το κυρίως ιερό χωρίζεται με δύο παράλληλους τοίχους σε μία κεντρική αίθουσα και δύο μικρές πλαϊνές, ενώ κάτω από την κεντρική αίθουσα βρίσκεται μία άλλη, υπόγεια αίθουσα λαξευμένη στο βράχο η οροφή της οποίας στηρίζεται σε δεκαπέντε τόξα από πωρόλιθο, γνωστή και ως Ιερά Κρύπτη.

Αξιοσημείωτη είναι φυσικά η ακουστική του χώρου της υπόγειας αίθουσας, καθώς εκεί «βασιλεύει» η απόλυτη ησυχία, και ταυτόχρονα ο χρόνος αντήχησης του χώρου είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ο χώρος αυτός είναι κατασκευασμένος με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκαλεί στους επισκέπτες έντονα ψυχοακουστικά φαινόμενα. Μάλιστα, οι ακουστικές τιμές σ’ αυτό το μέρος του μαντείου πλησιάζουν σε ακουστικότητα αυτές που συναντούμε σήμερα στους ανηχοϊκούς θαλάμους, σε σύγχρονα εργαστήρια ακουστικής!

Στον ευρύτερο χώρο του Νεκρομαντείου έχουν βρεθεί και σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, τα αρχαιότερα εκ των οποίων ανάγονται στη Μυκηναϊκή Εποχή (14ος -13ος αιώνας π.Χ.), κατά την οποία χρονολογούνται και τρεις παιδικοί τάφοι. Όστρακα αγγείων και πήλινα είδωλα που βρέθηκαν δυτικά του λόφου χρονολογούνται στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. ενώ τα λείψανα του Νεκρομαντείου που σώζονται τοποθετούνται στην Ελληνιστική Περίοδο. Εν έτει 167 π.Χ. το μαντείο πυρπολήθηκε από τους Ρωμαίους, οπότε και έπαυσε η λειτουργία του, για να λειτουργήσει ξανά τον 1ο αιώνα π.Χ. Τον 18ο αιώνα μ.Χ. ανεγέρθη στον προαύλιο χώρο η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η οποία σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Εκεί βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες αγγεία που περιείχαν προσφορές, λυχνάρια και μικρότερα αγγεία διακοσμημένα με το ρυθμό «Δυτικής Κλιτύος». Τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα του Νεκρομαντείου του Αχέροντα εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.