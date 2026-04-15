Μία νέα αρχή στο Νεοχώρι Λευκάδας

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Λευκάδας, μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο και σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 284 μέτρων πάνω από το δημοφιλές Νυδρί, συναντούμε το γραφικό Νεοχώρι. Το μικρό αυτό χωριό της Λευκάδας για πολλά χρόνια βρισκόταν στην αφάνεια, αφού οι ντόπιοι το εγκατέλειψαν και αναζήτησαν μία καλύτερη τύχη στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Όμως, συγκριτικά με άλλους παρόμοιους οικισμούς, το Νεοχώρι στάθηκε τυχερό και είχε μία δεύτερη ευκαιρία. Πολλοί ξένοι τουρίστες αλλά και Έλληνες από διάφορες περιοχές της χώρας που το επισκέφτηκαν, γοητεύτηκαν από την λιτότητα και την ομορφιά του, και αποφάσισαν να πάνε να μείνουν μόνιμα εκεί.

Έτσι, ενώ πριν από μερικά χρόνια το χωριό αριθμούσε μόλις 5 μόνιμους κατοίκους, σήμερα βρίσκουμε εκεί 32 ανθρώπους, που προέρχονται από την Αμερική, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Γερμανία και την Πορτογαλία. Το χωριό είναι κυριολεκτικά μία μικρή πολυπολιτισμική κοινότητα, και όλοι μαζί, σαν οικογένεια, προσπαθούν να το κρατήσουν ζωντανό, για να μην σβήσει από τον χάρτη. Και ενώ είναι όλοι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: την αγάπη τους για το Νεοχώρι. Το ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά και οραματίστηκαν τη ζωή τους εκεί, μακριά από τις μεγάλες μητροπόλεις του εξωτερικού. Χαρακτηριστικά λένε, πως είναι σαν να ζουν μέσα στη δική τους φούσκα, από την οποία και δεν θέλουν να φύγουν.

Η παραδοσιακή λευκαδίτικη αρχιτεκτονική, οι καταπράσινες πλαγιές με τα τρεχούμενα νερά και η πανοραμική θέα στο Νυδρί, τα Πριγκηπονήσια και τον κόλπο του Βλυχού είναι μερικά από τα στοιχεία που τους γοήτευσαν και τους έπεισαν να μετοικήσουν εκεί, παρότι το χωριό δεν είναι καθόλου αναπτυγμένο και δεν διαθέτει βασικές υποδομές. Όμως, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν αποφασισμένοι να εργαστούν σκληρά και να ξαναχτίσουν το χωριό από την αρχή. Όπως και έκαναν! Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Δημοτικό Σχολείο του χωριού, που ήταν ετοιμόρροπο, και μέσα σε οχτώ μήνες το έφτιαξαν συθέμελα, συμβάλλοντας όλοι στις εργασίες, ο καθένας με τον τρόπο του. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τους συνάντησε στον προαύλιο χώρο του σχολείου και μας τους σύστησε έναν έναν.

Ο καθένας από αυτούς έχει μία ξεχωριστή ιστορία να αφηγηθεί, ενώ όλοι τους βρήκαν ένα δεύτερο σπίτι σ’ αυτό το μικρό χωριό της Λευκάδας. Πλέον το Νεοχώρι έχει εξελιχθεί σε μία κυψέλη πολιτισμού, που προσελκύει καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ μπαίνει δυναμικά και στον τουριστικό χάρτη του νησιού. Το χωριό βρίσκεται πολύ κοντά στο Νυδρί και τους καταρράκτες του, όπως επίσης και στα μαγευτικά Σύβοτα, που κάθε καλοκαίρι κατακλύζονται με σκάφη από όλο τον κόσμο. Αν βρεθείτε για διακοπές στο νησί της Λευκάδας, αξίζει να κάνετε μία στάση και σ’ αυτό το γραφικό χωριό, και θα μας θυμηθείτε!



Πηγή: skai.gr

