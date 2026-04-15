Του Νικόλα Μπάρδη

Απέναντι ακριβώς από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται δύο πανέμορφα και καταπράσινα νησιά του Ιονίου, ο Κάλαμος και ο Καστός, που κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζουν από τουρίστες, που αναζητούν μία ανάσα δροσιάς στα σμαραγδένια και κρυστάλλινα νερά τους, μακριά από τα πολύβουα τουριστικά θέρετρα του Ιονίου. Η σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα γίνεται με μικρά καΐκια που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια από και προς τον Μύτικα, όμως τον Χειμώνα τα πράγματα δεν είναι τόσο ειδυλλιακά, όπως το Καλοκαίρι…

Πολλές φορές λόγω καιρού μπαίνει απαγορευτικό, με αποτέλεσμα τα μικρά πλοία της γραμμής να μην μπορούν να εκτελούν τα δρομολόγια, και τα νησιά να μένουν αποκλεισμένα για πολλές μέρες, μέχρι και εβδομάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνεται η τροφοδοσία στα μαγαζιά και τα σπίτια της περιοχής, οι κάτοικοι να μην έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, πόσιμο νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ αν χρειάζονται να μεταβούν στο Νοσοκομείο της Λευκάδας, αυτό είναι ανέφικτο, έως ουτοπικό. Συνήθως κλείνουν ραντεβού πολύ νωρίτερα, και την ημέρα που είναι να πάνε στους γιατρούς το ακυρώνουν, λόγω κακοκαιρίας και αδυναμίας προσέγγισης της στεριάς.

Ακόμη, όμως, και τις μέρες που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, τα δρομολόγια είναι πολύ αραιά, ειδικά την χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα πολλοί από τους κατοίκους των νησιών που περνούν απέναντι στον Μύτικα για να πάνε στις δουλειές τους (σε γιατρούς, τράπεζες, σούπερ μάρκετ κτλ), μετά να μένουν εκεί για πολλές ώρες, μέχρι το επόμενο δρομολόγιο, που είναι αργά το μεσημέρι. Όλοι επιθυμούν ένα ακόμη ενδιάμεσο δρομολόγιο στις 11.00 το πρωί, για να επιστρέφουν οι πολύ πρωινοί, και μετά να ακολουθεί το δρομολόγιο του μεσημεριού για τους υπόλοιπους, όμως μέχρι στιγμής το αίτημά τους δεν έχει εισακουστεί.

Πλέον, αφού οι κάτοικοι και των δύο νησιών έχουν απηυδήσει μ’ αυτό το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, ναυλώνουν φουσκωτά και θαλάσσια ταξί, είτε για να μετακινηθούν, είτε για να πάρουν τρόφιμα και φάρμακα που χρειάζονται. Και όλα αυτά για μία απόσταση 6 και 7 ναυτικών μιλίων. Δεν μιλάμε για κάποιο ακριτικό νησί στην άκρη της πατρίδας μας ή καταμεσής του πελάγους. Ο Κάλαμος και ο Καστός βρίσκονται κυριολεκτικά μία ανάσα μακριά από τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας, και μία μελλοντική καλύτερη καθημερινή σύνδεση των νησιών με τον Μύτικα θα έλυνε πολλά και σοβαρά προβλήματα.

Οι κάτοικοι των νησιών μιλώντας στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τόνισαν ότι αισθάνονται αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, και ξεχασμένοι από την πολιτεία, που εδώ και πολλά χρόνια αγνοεί το βασικό τους δικαίωμα, αλλά και καθολική απαίτηση για καλύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση με την στεριά. Το θέμα για αυτούς δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση των τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά πρωτίστως η καλύτερη διαβίωση των ντόπιων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, που παρά τις δυσκολίες δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μένουν εκεί με πείσμα αλλά και περίσσια αγάπη, για να μην ερημώσουν αυτά τα διαμάντια του Ιονίου. Ας ελπίσουμε σύντομα το πρόβλημα αυτό να λυθεί, και τον επόμενο Χειμώνα να μη νιώσουν ούτε ένα 24ωρο αποκλεισμένοι ή μόνοι τους.



Πηγή: skai.gr

