Στην Πρέβεζα ταξιδεύει σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ. Το Νεκρομαντείο του Αχέροντα, η μουσική παράδοση της πόλης, αλλά και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στα ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Πρέβεζα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σφοδρότητα της φύσης τον περασμένο Φεβρουάριο. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα, δεν άφησε ανεπηρέαστη την περιοχή του Μύτικα, όπου πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια, ώστε ένας δρόμος κυριολεκτικά διαλύθηκε από τη δύναμη του νερού.

Η Πρέβεζα είναι μια πόλη που ταυτίστηκε με το ρεμπέτικο και τη λαϊκή μουσική παράδοση. Από τα παλιά, γραφικά κουτούκια μέχρι τις σύγχρονες μουσικές σκηνές, η πόλη τραγουδά τις χαρές και τους καημούς μιας ολόκληρης εποχής.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ο μύθος παίρνει σάρκα και οστά. Στον Ποταμό Αχέροντα, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Χάροντας μετέφερε τις ψυχές των νεκρών στην απέναντι όχθη, όπου βρισκόταν η πύλη του Άδη.

Σε κοντινή απόσταση ανακαλύφθηκε το Νεκρομαντείο, όπου οι ζωντανοί επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους που είχαν φύγει από τη ζωή. Σήμερα, η παράδοση αυτή ζωντανεύει με τον Γιώργο Μπίτζιο -40 χρόνια βαρκάρη- που ανέλαβε με χιούμορ τον ρόλο του «Χάρου», μεταφέροντας επισκέπτες σε αυτή τη μυθική διαδρομή. Πλέον, τη σκυτάλη έχει πάρει ο γιος του, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση και προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ξενάγησης στο πέρασμα προς τον «κάτω κόσμο».

Πηγή: skai.gr

