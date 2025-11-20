Επίσκεψη στο ιστορικό Λιμποβίσι Αρκαδίας, το χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Του Νικόλα Μπάρδη

Σε μία κατάφυτη πλαγιά του Μαινάλου με έλατα, πάνω από επιβλητικές χαράδρες και σε υψόμετρο 1.210 μέτρων συναντούμε το ιστορικό Λιμποβίσι Αρκαδίας, απ’ όπου καταγόταν ο Γέρος του Μοριά. Το χωριό απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και σήμερα μετρά μόλις έναν και μοναδικό κάτοικο, ο οποίος, κόντρα στις αντιξοότητες, άνοιξε το καφενείο του χωριού, για να πηγαίνει ο κόσμος να επισκέπτεται αυτό το ιστορικό μέρος, που ερήμωσε ήδη από το 1840, όταν έφυγε από εκεί και η τελευταία οικογένεια. Σήμερα, ο κ. Κώστας Γεωργούλης είναι συνάμα και φύλακας του χωριού, που βρίσκεται σε μία δυσπρόσιτη μα πανέμορφη περιοχή, και έχει θέα στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου και τις γύρω ψηλές βουνοκορφές.

Από αυτό το μικρό, ορεινό χωριό είχε καταγωγή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κι εκεί έζησαν 12 συνολικά γενιές της οικογένειάς του. Το πατρικό του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης είναι ένα λιτό, πέτρινο κεραμοσκεπές σπίτι, όπου στον πάνω όροφο κατοικούσαν τα μέλη της οικογένειας, και στο ισόγειο βρίσκονταν τα ζώα. Οι κάτοικοι της περιοχής ζούσαν εκεί απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, και ταυτόχρονα προστατευμένοι από τους Οθωμανούς, που δεν έφταναν τόσο ψηλά στα βουνά. Μετά την απελευθέρωση από τον τούρκικο ζυγό, οι περισσότερες οικογένειες του χωριού έφυγαν για την Τρίπολη και άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις, καθώς η διαβίωση εκεί ήταν αρκετά δύσκολη. Και κάπως έτσι, το ιστορικό αυτό μέρος, απ’ όπου ξεπήδησε η φλόγα για τη λευτεριά, ερήμωσε…

Τα σπίτια εκεί ήταν πέτρινα, με τζάκι στο εσωτερικό τους, και είχαν πολλές πολεμίστρες στους τοίχους, για να μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να υπερασπιστούν το βιος και τις οικογένειές τους. Το χωριό ήταν απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον και τα σπίτια αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο φυσική προέκταση του τοπίου, ενώ από μακριά ήταν πολύ δύσκολο να τα διακρίνει κάποιος. Εκεί, μέσα στα έλατα και τις ρεματιές οι Κολοκοτρωναίοι έχτισαν μία λιτή μα όμορφη ζωή, και αγωνίστηκαν με πάθος και αυταπάρνηση για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Το 1821 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έχασε περίπου 32 συγγενείς πρώτου βαθμού, ανάμεσα σ’ αυτούς και το παιδί του.

Σήμερα πηγαίνοντας κανείς στο Λιμποβίσι μπορεί να δει το υποδειγματικά αναστηλωμένο κτίριο της οικογένειας των Κολοκοτρωναίων που λειτουργεί ως Μουσείο. Χτίστηκε ακριβώς δίπλα στο παλιό πατρικό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και είναι πιστό αντίγραφο του πρώτου σπιτιού. Μαζί με αυτό το οίκημα αναστηλώθηκε και η γειτονική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Συνεχίζοντας τη βόλτα σας στο χωριό, θα βρεθείτε στην κεντρική πλατεία, όπου υπάρχουν πηγές με τρεχούμενα νερά, ενώ στο πλάτωμα που απλώνεται μπροστά θα απολαύσετε πανοραμική και απρόσκοπτη θέα στο Μαίναλο και το Αρκουδόρεμα. Κάθε χρόνο στις 28 Αυγούστου στήνεται εκεί μεγάλο, παραδοσιακό διήμερο πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, το χωριό ξαναζωντανεύει και για λίγο δίνει την ψευδαίσθηση πως δεν είναι πια εγκαταλελειμμένο.



