Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει εκτός συνόρων: Στις γιορτές σε Λονδίνο, Μόναχο και Ζυρίχη

Τις ημέρες των Χριστουγέννων η εκπομπή του ΣΚΑΪ ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός συνόρων, συναντώντας τον Ελληνισμό του Λονδίνου, του Μονάχου και της Ζυρίχης

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Μια ξεχωριστή και «προφητική» όπως αποδείχθηκε εκπομπή παρουσίασε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» το μεσημέρι της Τετάρτης από την καρδιά της Αρκαδίας. Η Βυτίνα, πνιγμένη στα έλατα και ντυμένη με την αυθεντικότητα της ορεινής Γορτυνίας, έγινε το φυσικό σκηνικό μέσα από το οποίο έγινε γνωστή μια σημαντική είδηση: τις ημέρες των Χριστουγέννων η εκπομπή του ΣΚΑΪ ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός συνόρων, συναντώντας τον Ελληνισμό του Λονδίνου, του Μονάχου και της Ζυρίχης.

Η είδηση ήρθε μετά από μια εκπομπή υψηλής ενέργειας και έντονου ελληνικού χρώματος που συντόνισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα — Χρύσα Μπάτου, Αναστασία Τσιβγούλη, Ιωάννα Σακουφάκη και Γιάννη Ρίζο.

Βυτίνα

Βυτίνα

Η Βυτίνα που κρατά ακόμη «ρίζες»

Σε υψόμετρο 1.033 μέτρων, ανάμεσα σε δάση ελάτων, η Βυτίνα πρόσφερε το ιδανικό σκηνικό: ένα χωριό που συνδυάζει παράδοση, προϊόντα-θησαυρούς, ιστορίες ανθρώπων και τη διακριτική αγωνία για το μέλλον.

Το μέλι ελάτης, η περίφημη «ελατοβανίλια», βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόκωφης μάχης: παραγωγοί απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις ελληνοποιήσεις, που φέρνουν στην αγορά ξένα προϊόντα χωρίς σαφή σήμανση, πλήττοντας την τοπική παραγωγή.

Βυτίνα

Βυτίνα

Βυτίνα

Από τη Στεμνίτσα — όπου «αλλού η εκκλησία κι αλλού το καμπαναριό» δημιουργεί το δικό του αρχιτεκτονικό μυστήριο — μέχρι το Λιμποβίσι, όπου ο Γέρος του Μοριά συναντάται με τη σύγχρονη μνήμη, η εκπομπή αναζήτησε την ουσία της ελληνικότητας: ρίζες, μνήμη, τόπος, άνθρωποι.

Και πάνω σε αυτή τη βάση ήρθε το νέο βήμα. Η μεγάλη είδηση: Εκτός συνόρων στις γιορτές

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα ένα τριπλό ταξίδι σε:

  • Λονδίνο
  • Μόναχο
  • Ζυρίχη

Στόχος: να συναντήσει κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού, να αφηγηθεί τις δικές τους ιστορίες, να δείξει πώς «υπάρχει Ελλάδα» σε πόλεις που χτυπούν με ευρωπαϊκό ρυθμό, αλλά διατηρούν ελληνική καρδιά.

Η στρατηγική της εκπομπής για το επόμενο διάστημα είναι ξεκάθαρη: να ενώσει το εντός με το εκτός συνόρων — να δώσει χώρο στους Έλληνες που ζουν μακριά, αλλά παραμένουν δεμένοι με τη γλώσσα, την παράδοση, την οικογένεια, τη γιορτή.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της παραγωγής, η επέκταση εκτός Ελλάδας δεν είναι απλώς μια θεματική επιλογή, αλλά «η φυσική συνέχεια» μιας εκπομπής που έχει ήδη ταξιδέψει σχεδόν σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας ηθογραφίες, ιστορίες και τοπικές παραδόσεις.

Ο παλμός του Απόδημου Ελληνισμού στο προσκήνιο

Η επιλογή των τριών πόλεων δεν είναι τυχαία: σε καθεμία υπάρχει ισχυρή, ενεργή και πολυεπίπεδη ελληνική παρουσία — από φοιτητές και νέους επαγγελματίες μέχρι οικογένειες, δεύτερης και τρίτης γενιάς απόδημους και επιχειρηματίες.

Σε μια περίοδο που ο ελληνισμός εκτός συνόρων αυξάνεται, κυρίως λόγω brain drain αλλά και νέων ευκαιριών σε αγορές όπως η Γερμανία και η Ελβετία, η εκπομπή επιχειρεί να χαρτογραφήσει το συναίσθημα: πώς είναι να ζεις Χριστούγεννα μακριά από την πατρίδα — και τι σημαίνει, σήμερα, το να «υπάρχει Ελλάδα» στο εξωτερικό.

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

Το ταξίδι αυτό ανοίγει ουσιαστικά μια νέα εποχή για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», που πλέον λειτουργεί ως:

  • ταξιδιωτική εκπομπή
  • κοινωνικό οδοιπορικό
  • γέφυρα μεταξύ πατρίδας και διασποράς

Η Βυτίνα, με τη ζεστασιά της και τις ιστορίες των ανθρώπων της, ήταν το κατάλληλο σημείο εκκίνησης: μια υπενθύμιση ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο τόπος, αλλά και κοινότητα — και πως αυτή η κοινότητα απλώνεται πολύ πέρα από τα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μόναχο Λονδίνο απόδημοι Όπου υπάρχει Ελλάδα
