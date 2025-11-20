Του Στέφανου Νικολαΐδη

Μια ξεχωριστή και «προφητική» όπως αποδείχθηκε εκπομπή παρουσίασε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» το μεσημέρι της Τετάρτης από την καρδιά της Αρκαδίας. Η Βυτίνα, πνιγμένη στα έλατα και ντυμένη με την αυθεντικότητα της ορεινής Γορτυνίας, έγινε το φυσικό σκηνικό μέσα από το οποίο έγινε γνωστή μια σημαντική είδηση: τις ημέρες των Χριστουγέννων η εκπομπή του ΣΚΑΪ ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός συνόρων, συναντώντας τον Ελληνισμό του Λονδίνου, του Μονάχου και της Ζυρίχης.

Η είδηση ήρθε μετά από μια εκπομπή υψηλής ενέργειας και έντονου ελληνικού χρώματος που συντόνισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα — Χρύσα Μπάτου, Αναστασία Τσιβγούλη, Ιωάννα Σακουφάκη και Γιάννη Ρίζο.

Η Βυτίνα που κρατά ακόμη «ρίζες»

Σε υψόμετρο 1.033 μέτρων, ανάμεσα σε δάση ελάτων, η Βυτίνα πρόσφερε το ιδανικό σκηνικό: ένα χωριό που συνδυάζει παράδοση, προϊόντα-θησαυρούς, ιστορίες ανθρώπων και τη διακριτική αγωνία για το μέλλον.

Το μέλι ελάτης, η περίφημη «ελατοβανίλια», βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόκωφης μάχης: παραγωγοί απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις ελληνοποιήσεις, που φέρνουν στην αγορά ξένα προϊόντα χωρίς σαφή σήμανση, πλήττοντας την τοπική παραγωγή.

Από τη Στεμνίτσα — όπου «αλλού η εκκλησία κι αλλού το καμπαναριό» δημιουργεί το δικό του αρχιτεκτονικό μυστήριο — μέχρι το Λιμποβίσι, όπου ο Γέρος του Μοριά συναντάται με τη σύγχρονη μνήμη, η εκπομπή αναζήτησε την ουσία της ελληνικότητας: ρίζες, μνήμη, τόπος, άνθρωποι.

Και πάνω σε αυτή τη βάση ήρθε το νέο βήμα. Η μεγάλη είδηση: Εκτός συνόρων στις γιορτές

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα ένα τριπλό ταξίδι σε:

Λονδίνο

Μόναχο

Ζυρίχη

Στόχος: να συναντήσει κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού, να αφηγηθεί τις δικές τους ιστορίες, να δείξει πώς «υπάρχει Ελλάδα» σε πόλεις που χτυπούν με ευρωπαϊκό ρυθμό, αλλά διατηρούν ελληνική καρδιά.

Η στρατηγική της εκπομπής για το επόμενο διάστημα είναι ξεκάθαρη: να ενώσει το εντός με το εκτός συνόρων — να δώσει χώρο στους Έλληνες που ζουν μακριά, αλλά παραμένουν δεμένοι με τη γλώσσα, την παράδοση, την οικογένεια, τη γιορτή.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της παραγωγής, η επέκταση εκτός Ελλάδας δεν είναι απλώς μια θεματική επιλογή, αλλά «η φυσική συνέχεια» μιας εκπομπής που έχει ήδη ταξιδέψει σχεδόν σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας ηθογραφίες, ιστορίες και τοπικές παραδόσεις.

Ο παλμός του Απόδημου Ελληνισμού στο προσκήνιο

Η επιλογή των τριών πόλεων δεν είναι τυχαία: σε καθεμία υπάρχει ισχυρή, ενεργή και πολυεπίπεδη ελληνική παρουσία — από φοιτητές και νέους επαγγελματίες μέχρι οικογένειες, δεύτερης και τρίτης γενιάς απόδημους και επιχειρηματίες.

Σε μια περίοδο που ο ελληνισμός εκτός συνόρων αυξάνεται, κυρίως λόγω brain drain αλλά και νέων ευκαιριών σε αγορές όπως η Γερμανία και η Ελβετία, η εκπομπή επιχειρεί να χαρτογραφήσει το συναίσθημα: πώς είναι να ζεις Χριστούγεννα μακριά από την πατρίδα — και τι σημαίνει, σήμερα, το να «υπάρχει Ελλάδα» στο εξωτερικό.

Το ταξίδι αυτό ανοίγει ουσιαστικά μια νέα εποχή για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», που πλέον λειτουργεί ως:

ταξιδιωτική εκπομπή

κοινωνικό οδοιπορικό

γέφυρα μεταξύ πατρίδας και διασποράς

Η Βυτίνα, με τη ζεστασιά της και τις ιστορίες των ανθρώπων της, ήταν το κατάλληλο σημείο εκκίνησης: μια υπενθύμιση ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο τόπος, αλλά και κοινότητα — και πως αυτή η κοινότητα απλώνεται πολύ πέρα από τα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

