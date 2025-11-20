Άγιος Γεώργιος Στεμνίτσας: Ένας από τους πιο ιστορικούς ναούς της ορεινής Αρκαδίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην καρδιά της γραφικής Στεμνίτσας δεσπόζει ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου. Πρόκειται για έναν εγγεγραμμένο σταυροειδή ναό του 1810, που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από πελεκητή πέτρα, και ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 75 ημέρες από Στεμνιτσιώτες τεχνίτες της πέτρας. Το σύντομο χρονικό διάστημα εξηγείται από το γεγονός, ότι οι τουρκικές αρχές έδιναν άδεια κατασκευής μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, οι κάτοικοι του χωριού ένωσαν τις δυνάμεις τους και έφτιαξαν αυτό το θρησκευτικό κομψοτέχνημα, με το επιβλητικό καμπαναριό να στέκει στο κέντρο της πλατείας, απέναντι από την εκκλησία, και όχι δίπλα της. Ενώ έχουν ακουστεί διάφορες ιστορίες για κόντρα του τότε Δημάρχου με κάποιον κάτοικο της περιοχής, και μία ιστορία ερωτικής απόρριψης, στην πραγματικότητα το καμπαναριό τοποθετήθηκε εκεί, για να έχει καλύτερη ακουστική και να φαίνεται το ρολόι του σ’ όλο το χωριό.

Εκτός από το εξωτερικό του ναού, το εσωτερικό είναι εξίσου εντυπωσιακό. Ο Παντοκράτορας στον τρούλο και πολλές από τις τοιχογραφίες που βλέπουμε εκεί φέρουν την υπογραφή του Φώτη Κόντογλου, που ανέλαβε το 1953 την αγιογράφηση του ναού. Ακόμη, το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε το 1826 μετά τις καταστροφικές τουρκικές επιδρομές, και φέρει πολλά στοιχεία από το αρχικό τέμπλο, όπως ο «σταυρός» και οι 8 δεσποτικές εικόνες. Από πάνω τους ενσωματώνονται σε μια σειρά μικρές εικόνες για το Δωεδεκάορτο και κάτω από τις δεσποτικές εικόνες βλέπουμε άλλες 8 μικρές εικόνες με παραστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Τέλος, ανάμεσα στις αξιόλογες φορητές εικόνες του ναού ξεχωρίζουμε την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής με το αργυρό κάλυμμα.

Απέναντι ακριβώς από τον ναό, στο κέντρο της μεγάλης πλατείας δεσπόζει το επιβλητικό, τριώροφο καμπαναριό, που είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τον Τήνιο μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Θεοτικό το 1877 από άσπρη πέτρα της περιοχής. Παραδοσιακά το καμπαναριό χτίζονταν δίπλα στον ναό, όμως σ’ αυτήν την περίπτωση έχουμε μία εξαίρεση. Ο λόγος που κατασκευάστηκε απέναντι από την εκκλησία και συγκεκριμένα στο μέσο της πλατείας είναι για λόγους ακουστικής. Η μικρή καμπάνα που βρίσκεται στην κορυφή του κατασκευάστηκε το 1815 από ντόπιο καμπανοποιό, ενώ διακρίνουμε και το ρολόι απ’ όπου ενημερώνονταν ο κόσμος τα παλιά χρόνια για την ώρα. Σήμερα γύρω από την εκκλησία και την πλατεία αναπτύσσεται όλος ο οικισμός, και έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά, καφενεία και ταβέρνες, που υποδέχονται τους επισκέπτες της Στεμνίτσας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Από το γραφικό αυτό χωριό της ορεινής Αρκαδίας κατάγονται ο Όσιος Λεόντιος και ο Άγιος Ρωμανός, δύο από τους επτά Αγίους της Γορτυνίας. Αν βρεθείτε στην Στεμνίτσα αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη και στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού, όπου παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη εικόνα της βιοτεχνικής δραστηριότητας της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού οικογενειακού σπιτιού, καθώς επίσης εκτίθενται πολλά εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες, κειμήλια, άμφια και πολλές παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα. Όποια εποχή κι αν επιλέξετε να πάτε, η Στεμνίτσα θα σας μαγέψει με τον παραδοσιακό χαρακτήρα και το μεγάλο φυσικό της κάλλος.



