Επίσκεψη στη βίλα του Σικελιανού στο Ξυλόκαστρο

Του Νικόλα Μπάρδη

Στη Συκιά Ξυλοκάστρου, μέσα σε ένα πυκνό πευκόδασος βρίσκεται καλά κρυμμένη η εμβληματική βίλα του σπουδαίου ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Πρόκειται για ένα μέρος που αγάπησε βαθιά ο δανδής με τις αυστηρές αρχές και τις πολιτιστικές ανησυχίες, αλλά και ένας χώρος ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, αισθητικής και φινέτσας, που παραπέμπει στη γαλλική και ιταλική εξοχή της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας.

Ο Άγγελος Σικελιανός σε ένα ταξίδι του στην περιοχή το μακρινό 1908, μαζί με την κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερή του και βαθύπλουτη σύζυγό του Εύα Πάλμερ, μαγεύτηκε από την φυσική ομορφιά του τόπου, το πλούσιο πράσινο και το βαθύ μπλε της θάλασσας. Έτσι, η Πάλμερ αγόρασε το παραθαλάσσιο αυτό οικόπεδο για χάρη του συζύγου της.

Η ανοικοδόμηση της βίλας ξεκίνησε λίγα χρόνια μετά, το 1911, με σχέδια του ίδιου του Σικελιανού, και ολοκληρώθηκε το 1916, για να λειτουργήσει ως εξοχική κατοικία για το ζεύγος και τον μοναχογιό τους, Γλαύκο. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική αρχιτεκτονική απόπειρα του ποιητή, στην οποία συναντούμε διάφορες τεχνοτροπίες, όπως στοιχεία αρχαιοελληνικής, βυζαντινής και ενετικής αρχιτεκτονικής.

Οι κίονες στην πρόσοψη είναι εμπνευσμένοι από την αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική, τα παράθυρα και τα ανοίγματα είναι στοιχεία βυζαντινής κουλτούρας, ενώ τα μπαλκόνια αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ενετικής νοοτροπίας. Οι πωρόλιθοι μεταφέρθηκαν με τον Μουτζούρη, το τρένο της εποχής. Πρόκειται για μία εκκεντρική κατοικία, που αντικατοπτρίζει την ευμάρεια της οικογένειας. Μάλιστα, αποτελεί ένα οικιστικό κόσμημα και εντάσσεται στη λίστα με τα κτίρια της Ελλάδας, που αξίζει να επισκεφτούμε έστω και μία φορά στη ζωή μας.

Στα δωμάτια και τους κήπους του κτιρίου το ζεύγος Σικελιανού έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του. Εκεί μεγάλωσε ο γιος τους και φιλοξενήθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού πνεύματος, από τον Κωστή Παλαμά και τον Νίκο Καζαντζάκη, μέχρι τον Μητρόπουλο και τον Κ. Γ. Καρυωτάκη. Βεγγέρες με φιλοσοφικές συζητήσεις και λαμπερές κοσμικές συναθροίσεις εναλλάσσονταν, γράφοντας την ιστορία του περίφημου κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η βίλα αποτέλεσε αρχηγείο των Ιταλών και μετέπειτα των Γερμανών κατακτητών. Εξωτερικά βάφτηκε με χρώμα μωβ και επανήλθε στο αρχικό της χρώμα τη δεκαετία του ’50, όταν πέρασε στα χέρια του Έλληνα εφοπλιστή Σπύρου Τυπάλδου. Εκείνος, όντας ιδιοκτήτης γειτονικού ξενοδοχείου, μετέτρεψε το οίκημα σε μια ευφάνταστη για την εποχή ρεσεψιόν. Το 1989 η Μελίνα Μερκούρη, μαγεμένη από την ομορφιά και την αρχιτεκτονική του, χαρακτήρισε τη βίλα του Σικελιανού ως ιστορικό και διατηρητέο μνημείο, καθώς ήταν ένα αληθινό έργο τέχνης.

Σήμερα η ιστορική αυτή βίλα αποτελεί μέρος του Sikyon Coast Hotel & Resort και έχει ανακαινιστεί πλήρως, δίνοντας αριστοκρατικά vibes άλλης εποχής. Όταν περπατάς από τη βίλα προς την ακτή και περνάς από το παγκάκι που καθόταν ο ίδιος ο Σικελιανός, καταλαβαίνεις ότι εκεί κάτι συνέβαινε. Το νιώθεις στην αύρα! Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα ιερά τέρατα της διανόησης βρέθηκαν σ’ αυτό το μέρος. Οι στίχοι του Άγγελου Σικελιανού ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου και μεταφέρεσαι νοητά σε έναν άλλον κόσμο, πιο ρομαντικό, πιο αγνό και λιγότερο περίπλοκο. Αυτό από μόνο του είναι μία μοναδική εμπειρία, που αν βρεθείτε στην περιοχή αξίζει να τη ζήσετε!



Πηγή: skai.gr

