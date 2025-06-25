Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μια καθιερωμένη καλοκαιρινή διαδρομή εκτυλίσσεται στον Αργολικό κόλπο αφού Δανοί κωπηλάτες εγκαταλείπουν τον βορρά για τα ήρεμα νερά του Τολού, σε ένα ταξίδι που ξεκινά με κουπιά και καταλήγει σε φιλίες ζωής. Από το 2011, όταν ο Αντώνης Γκίκας είχε την ιδέα να συνδέσει την αγάπη των επισκεπτών του με την κωπηλασία, το Τολό έγινε επίσημο "κλαμπ" στη Δανία και μάλιστα το μεγαλύτερο σε μέλη.

«Κάποιος είπε “δεν πάμε Ελλάδα για κουπί;” και όλοι απάντησαν “ναι, πάμε!”», λένε οι ίδιοι οι Δανοί, που κωπηλατούν καθημερινά μέχρι και 150 χιλιόμετρα. Πλέον, μιλούν για το Τολό σαν οικογενειακό προορισμό, σαν δεύτερο σπίτι τους. Κάθε τους επίσκεψη είναι ένα μίγμα περιπέτειας, χαλαρότητας και ειλικρινών ανθρώπινων σχέσεων. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα, και έγιναν κοινή πατρίδα.

Η Lisbet Jørgensen έχει δει μόνο μια γωνιά της Ελλάδας: το Τολό. Και της αρκεί. Ήρθε για τον Κωπηλατικό Όμιλο, για την εμπειρία της κωπηλασίας στη θάλασσα, και για να είναι μαζί με τους φίλους της. «Δεν έχω πάει πουθενά αλλού», λέει. «Εδώ ήθελα να είμαι». Η Karen Bach έρχεται πότε με φίλους, πότε με την οικογένειά της και καθημερινά διανύουν με τα κουπιά 120 έως 150 χιλιόμετρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον Αντώνη Γκίκα αφού το 2011 πρότεινε στους Δανούς φίλους του να ιδρύσουν επίσημο club στη Δανία με επίκεντρο το Τολό. Σήμερα, το “Tolo” είναι αναγνωρισμένο ως το μεγαλύτερο κωπηλατικό club της Δανίας σε αριθμό μελών.

Η σχέση του Αντώνη με τους Δανούς είναι κάτι περισσότερο από φιλία. Ο Peter Fauholt, που έχει έρθει πάνω από 50 φορές, το λέει ξεκάθαρα: «Δεν είναι φίλος μου, είναι οικογένεια». Ο Henrik Lakner τονίζει: «Έρχομαι κάθε χρόνο από το 2016. Η θάλασσα, τα νησάκια, είναι όλα μαγικά». Και είναι αυτή η μαγεία που περιγράφει και η Hanne Krogsager: «Ήλιος, θάλασσα, φίλοι, κωπηλασία. Όλα πάνε μαζί». Η Lisbet χαμογελάει: «Εδώ βλέπουμε χελώνες μέσα στο νερό. Στη Δανία δεν έχουμε τέτοια».

Οι σχέσεις είναι απλές, ανθρώπινες, όλοι απολαμβάνουν το φαγητό, τη χαλαρότητα, τους ανθρώπους, σύμφωνα με τους ίδιους. «Η ατμόσφαιρα είναι το κάτι άλλο», λέει η Karen. Ο Αντώνης Γκίκας εκμυστηρεύεται στην κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», «Λατρεύουν τον τόπο. Γι’ αυτό επιστρέφουν ξανά και ξανά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.