ΚΔΑΠ Άργους: Εκεί που η δημιουργία συναντά την αγάπη και το όραμα για μια Στέγη Ζωής

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και Μελέτης (ΚΔΑΠ) Άργους αποτελεί ένα καταφύγιο κοινωνικοποίησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

Ο σύλλογος ΑμΕΑ Αργολίδας, ο οποίος έχει δημιουργηθεί εδώ και 30 χρόνια από γονείς παιδιών με αναπηρία, έχει δώσει την ψυχή του για τη δημιουργία του ΚΔΑΠ με χρήματα από δωρεές, χορηγίες και προγράμματα ΕΣΠΑ.

Χορός, γυμναστική, θεατρικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, εκδρομές είναι μερικές από τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι ωφελούμενοι. Στόχος του συλλόγου πλέον είναι να δημιουργηθεί μια Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ώστε όταν φύγουν από τη ζωή οι γονείς τα παιδιά να μην "πετιούνται" σε ιδρύματα, αλλά να μπορούν να ζήσουν με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ζητούν τη στήριξη της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

