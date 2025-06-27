Εξόρμηση στο Λουτράκι

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Λουτράκι είναι μία παραθαλάσσια πόλη του νομού Κορινθίας, που αριθμεί περίπου 12.000 μόνιμους κατοίκους. Απέχει 84 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 4 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Πρόκειται για αναγνωρισμένη και φημισμένη λουτρόπολη ήδη από το 1925, τουριστικό θέρετρο γνωστό για τα ιαματικά λουτρά, τα μεταλλικά νερά του, το ξακουστό thermal spa που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και φυσικά το διάσημο καζίνο του.

Βρέχεται από τον Κορινθιακό Κόλπο, και είναι έδρα του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ πίσω από την πόλη δεσπόζουν τα επιβλητικά Γεράνεια Όρη. Κάθε καλοκαίρι η περιοχή γεμίζει με παραθεριστές, που αναζητούν μια ανάσα δροσιάς στα καταγάλανα νερά.

Στην αρχαιότητα η περιοχή ήταν γνωστή ως Πείραιον ή Περαία γη και στη θέση του Λουτρακίου βρισκόταν η αρχαία κώμη Θέρμες, που ήταν γνωστή για τις ιαματικές πηγές της. Θεωρούνταν αγαπημένη πόλη των θεών και προστάτιδά της ήταν η Θερμία Αρτέμιδα. Η σημερινή ονομασία του Λουτρακίου οφείλεται, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στις ιαματικές πηγές του, τα λουτρά, που το καθιστούν μία από τις σημαντικότερες λουτροπόλεις της χώρας μας.

Ο σεισμός που άλλαξε το πρόσωπο της πόλης

Το Λουτράκι καταστράφηκε ολοσχερώς το 1928 από τον ισχυρό σεισμό της Κορίνθου. Διασώθηκαν μόνο μερικά κτίρια στο μικρό βραχώδες ακρωτήριο, μεταξύ του πάρκου και των ιαματικών πηγών. Τότε, συγκροτήθηκε ένας οργανισμός ανοικοδόμησης που κατασκεύασε πολλά αντισεισμικά κτίρια, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της τότε τεχνοτροπίας. Πρόκειται για απλά, αυστηρά διώροφα κτίρια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μπετόν. Πολλά απ’ αυτά υπάρχουν ακόμη και σήμερα στον κεντρικό δρόμο (Εθνικής Αντιστάσεως). Με τα μπάζα των κατεδαφισμένων κτιρίων και με γαίες που υποχώρησαν από το ύψωμα Γκράβα, επιχώθηκε μεγάλο μέρος της βόρειας πλευράς της ακτής και δημιουργήθηκε το μεγάλο δημοτικό πάρκο στα ανατολικά της πόλης. Χτίστηκε, επίσης, η ιαματική πηγή με το χαρακτηριστικό κυκλικό σχήμα, διακοσμημένη εσωτερικά με πλούσια ψηφιδωτά, μεγάλης επιφάνειας, που φιλοτέχνησαν καλλιτέχνες και φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1981 το Λουτράκι χτυπήθηκε ξανά, αυτήν τη φορά από έναν τριπλό σεισμό, με αποτέλεσμα μερικές καταρρεύσεις κτιρίων και πολλές ζημιές. Πιο σοκαριστική ήταν η κατάρρευση του οκταώροφου ξενοδοχείου «Απόλλων» - που βρισκόταν στον χώρο όπου αργότερα κτίστηκε το καζίνο - και ενός ακόμα πολυώροφου ξενοδοχείου, του «Κοντίς» στην οδό Κορίνθου (το οποίο αργότερα χτίστηκε εκ νέου και ξαναλειτούργησε). Στον ίδιο σεισμό είχαμε σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της Περαχώρας. Τις ζημιές αυτές ακολούθησαν εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης των φερόντων οργανισμών των περισσότερων κτιρίων. Σήμερα το Λουτράκι θεωρείται μία από τις πιο θωρακισμένες και αντισεισμικά δομημένες πόλεις της χώρας μας.

Τι θα δείτε στο Λουτράκι

Στα Γεράνεια Όρη, ακριβώς πάνω από το Λουτράκι, βρίσκεται η Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Είναι προσβάσιμη οδικώς και προσφέρει εντυπωσιακή θέα προς τη Βόρεια Πελοπόννησο, τον Ισθμό της Κορίνθου και τον Σαρωνικό Κόλπο. Στην περιοχή των ιαματικών πηγών υπάρχει και ο ναός του Αγίου Ανδρέα, που χτίστηκε το 1345 από τον Ιωάννη Καντακουζηνό.

Η Ρωμαϊκή Έπαυλη στην περιοχή Κατουνίστρα του Λουτρακίου είναι ένα πολυτελές συγκρότημα, που χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ.. Είχε θέα στον Κορινθιακό, διέθετε εντυπωσιακό λουτρικό συγκρότημα στα νοτιοανατολικά και μια μεγάλη πισίνα.

Ακόμη, στο Λουτράκι λειτούργησε το πρώτο καζίνο της Ελλάδας το 1930. Το σημερινό καζίνο λειτουργεί από το 1995. Σε απόσταση 14 χλμ στα δυτικά βρίσκεται η Λίμνη της Βουλιαγμένης, ένας κλειστός, βαθύς θαλάσσιος κόλπος που επικοινωνεί με τον Κορινθιακό με έναν στενό πορθμό πλάτους 6-8 μέτρων, όπου παρατηρείται σε μικρή έκταση το φαινόμενο εισροής και εκροής υδάτων λόγω παλίρροιας. Σε απόσταση 4 χλμ. προς τα νότια, στην κατεύθυνση της Κορίνθου βρίσκεται και η εμβληματική Διώρυγα της Κορίνθου.

Τέλος, στην Περαχώρα, πολύ κοντά στη λιμνοθάλασσα της Βουλιαγμένης, βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Ο ναός της Ήρας Ακραίας υψώνει ακόμη τα ερείπιά του απέναντι στο πέλαγος. Το 1991 η ευρύτερη περιοχή του Ηραίου Περαχώρας κηρύχθηκε ως προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος. Έχουν γίνει έργα ανάδειξης και υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες, που θα σας βοηθήσουν κατά την περιήγησή σας στην περιοχή. Στη δυτική πλευρά της χερσονήσου, στο ακρωτήριο Μελαγκάβι, ορθώνεται και ο εντυπωσιακός πέτρινος φάρος με τον τετράγωνο πύργο. Θεωρείται ένας από τους ωραιότερους στην Ελλάδα και από το 2001 έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Αναμφίβολα η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πάτε εκεί, είναι στο ηλιοβασίλεμα.

