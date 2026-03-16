Επίσκεψη στα Αρχαία Άβδηρα

Του Νικόλα Μπάρδη

Στο παραλιακό μέτωπο της Ξάνθης, στις ακτές του Βορείου Αιγαίου, συναντούμε τα Αρχαία Άβδηρα πατρίδα του φιλόσοφου Δημόκριτου, του σοφιστή Πρωταγόρα, καθώς και άλλων πνευματικών ανδρών όπως του Λεύκιππου, Εκαταίου, Βίωνα, και Αναξάρχου. Σύμφωνα με τη μυθολογία η πόλη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή, για να τιμηθεί η μνήμη του συντρόφου του Άβδηρου, ο οποίος κατασπαράχθηκε από τα άλογα του Διομήδη. Πρώτος οικιστής υπήρξε ο Κλαζομένιος Τιμήσιος κατά το 654 π.Χ. Η πρώτη αυτή αποικία, όμως, δεν ευδοκίμησε. Τα Άβδηρα ιδρύθηκαν εκ νέου το 545 π.Χ. από τους κατοίκους της Ιωνικής Αμφικτιονίας, που έφυγαν από την πατρίδα τους, για να γλιτώσουν από την περσικό ζυγό.

Η πόλη χτίστηκε σε προνομιακή θέση στα παράλια της Θράκης, με δύο φυσικά λιμάνια, και υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές στο Βόρειο Αιγαίο. Χάρη στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μεγάλη εμπορική σύνδεση με την υπόλοιπη Θράκη, η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή και άνθιση. Γι’ αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε εκεί και το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, όπου κόπηκαν νομίσματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εύρεση των ασημένιων οκτάδραχμων και τετράδραχμων των Αβδήρων, με έμβλημα τον γρύπα, σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αίγυπτος, η Συρία και η Μεσοποταμία, μαρτυρούν το εύρος και τη δυναμική του εμπορίου της.

Στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, τα Άβδηρα πήραν το όνομα Πολύστυλο, από τους πολλούς στύλους (κίονες) που υπήρχαν στα κτίρια και εξαπλώθηκαν στο ακρωτήριο πάνω από το αρχαίο λιμάνι. O αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων, στο ακρωτήριο Μπουλούστρα, περιλαμβάνει το βόρειο και τον νότιο περίβολο, την ακρόπολη της αρχαίας πόλης και τα νεκροταφεία της, που χρονολογούνται στην αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική περίοδο. Στην περιοχή του βόρειου περιβόλου διασώζονται τμήματα του τείχους και κτίσματα της πόλης των Κλαζομενίων, του 7ου αι. π.Χ., μέρος του τείχους των Τηίων, ερείπια ιερού της Δήμητρας και της Κόρης (6ος - 4ος π.Χ. αι.) και το ελληνιστικό νεκροταφείο.

O βυζαντινός οικισμός του Πολυστύλου καταλαμβάνει τμήμα της αρχαίας πόλης των Αβδήρων και η οχύρωσή του ακολουθεί τη μορφολογία του λόφου. Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο μέτωπο, όπου ήταν η ακρόπολη της αρχαίας πόλης. Εκεί ανασκάφηκαν τα τείχη (7ος και 14ος αι.), ο επισκοπικός ναός (9ος-12ος αιώνας), ο λουτρώνας και το νεκροταφείο. Σε αυτό το τμήμα έχει βρεθεί και η κατοικία που ονομάστηκε «Σπίτι των Δελφινιών», επειδή στην αυλή της ανακαλύφθηκε ένα εξαίσιο ψηφιδωτό δάπεδο με δελφίνια, που χρονολογείται στο Β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής εκτίθενται σήμερα ευρήματα από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πόλη, όσο και στα νεκροταφεία των Αρχαίων Αβδήρων. Η έκθεση καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον 7ο αι. π.Χ. μέχρι τον 13ο αι. μ.Χ. και οι συλλογές έχουν χωριστεί σε τρεις θεματικές ενότητες, που αφορούν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο, καθώς και ταφικά έθιμα. Μεταξύ άλλων θα δείτε αναπαράσταση τάφων με αυθεντικούς σκελετούς, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών αντικειμένων των νεκρών.





Πηγή: skai.gr

