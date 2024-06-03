Την ψηφιακή εφαρμογή «mAiGreece» που θα λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός ταξιδιού για τους επισκέπτες της Ελλάδας και όχι μόνο, παρουσίασε σήμερα το πρωί η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη σε ειδική εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία του υπουργού ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

H εφαρμογή, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός ταξιδιού και χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας στο χρήστη μια διεπαφή η οποία μπορεί να προσφέρει πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών. Το «mAiGreece» θα προσφέρει καταρχάς υποστήριξη σε 31 γλώσσες, διασφαλίζοντας ότι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, θα μπορούν να λάβουν βοήθεια στη γλώσσα τους.

Συγκεκριμένα το «mAIGreece» αποτελεί έναν Ψηφιακό Βοηθό, ο οποίος με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης θα λειτουργεί ως εξατομικευμένος ταξιδιωτικός «σύντροφος» για όλους τους επισκέπτες της χώρας. Έχει ως στόχο να τους παρέχει το σύνολο της πληροφορίας, την οποία χρειάζονται για να απολαύσουν τη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια εύχρηστη εφαρμογή, η οποία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις 10 Ιουνίου 2024. Οι ταξιδιώτες θα μπορούν να συνομιλήσουν με το «mAiGreece» υποβάλλοντας το ερώτημά τους σε φυσική γλώσσα, γραπτά ή φωνητικά. Με τη χρήση τεχνολογίας γεω-εντοπισμού (GPS) το «mAIiGreece» θα προσφέρει πληροφορίες ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται οι επισκέπτες.

Στην ομιλία της η Υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη ανάφερε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μεταξύ άλλων θα βοηθήσει τον επισκέπτη να αισθανθεί περισσότερη ασφάλεια στην Ελλάδα, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου να προσθέτει ότι η παρούσα ψηφιακή εφαρμογή θα είναι εκεί στην δύσκολη στιγμή. Για παράδειγμα θα δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι θα κάνει αν ένας επισκέπτης χάσει το διαβατήριο του ή το πορτοφόλι του. Σε πρώτη φάση η παρούσα εφαρμογή θα προωθηθεί από τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, ενώ θα υπάρξει και ειδική εκδήλωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

