Το Bridgerton επέστρεψε με την τρίτη του σεζόν και από τα ανάκτορα του Λονδίνου μέχρι τις αίθουσες χορού του Bath, συλλέξαμε μερικά από τα καλύτερα μέρη για να γνωρίσετε την Αγγλία της εποχής του Regency.

50% αύξηση στα ταξίδια σε όλη την Αγγλία λόγω Bridgerton

Η κυκλοφορία της τρίτης σεζόν στις 16 Μαΐου της μεγάλης επιτυχίας του Netflix, Bridgerton, ενέπνευσε τους θαυμαστές να κάνουν περισσότερα από το να παρακολουθούν απλώς τις ερωτικές ιστορίες και τα σκάνδαλα της υψηλής κοινωνίας της σειράς στην εποχή της Regency. Οι θαυμαστές της σειράς κάνουν ολοένα και περισσότερες κρατήσεις για ταξίδια σε μερικές από τις εμβληματικές τοποθεσίες γυρισμάτων, με τη βρετανική πλατφόρμα κρατήσεων τρένων και λεωφορείων Trainline να αναφέρει ότι τα ταξίδια σε προορισμούς σε όλη την Αγγλία, όπου γυρίστηκε το Bridgerton, αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 50% τον τελευταίο χρόνο, και 135% από έτος σε έτος μεταξύ των Αμερικανών ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του VisitBritain, Patricia Yates, η νεότερη σεζόν του Bridgerton αποτελεί μια ευκαιρία «να προβληθεί η παγκοσμίου φήμης ιστορία και κληρονομιά [της Βρετανίας] και οι σχετικές εμπειρίες σε ένα παγκόσμιο κοινό, εμπνέοντας τους επισκέπτες να έρθουν και να δουν μόνοι τους τις τοποθεσίες και τους προορισμούς των γυρισμάτων».

Από τα παλάτια του Λονδίνου μέχρι τις αίθουσες χορού του Bath, αυτά είναι επτά μέρη σε όλη την Αγγλία, όπου οι θαυμαστές μπορούν να ζήσουν μόνοι τους το πλούσιο δράμα του Bridgerton:

1. Λονδίνο

Οι λάτρεις του Bridgerton, έχουν πολλά να δουν στην πολυσύχναστη πρωτεύουσα της Αγγλίας. Μια επίσκεψη στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους στο Kew Palace κατά μήκος του ποταμού Τάμεση είναι απαραίτητη για τους παρατηρητές του πρίκουελ του Bridgerton, Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Kew Palace

Το Kew Palace ήταν το μέρος όπου ο βασιλιάς George III και η βασίλισσα Charlotte ζούσαν με την οικογένειά τους και μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας διατηρείται στο χώρο ως μουσείο. Πολλές σκηνές στο πρίκουελ γυρίστηκαν στο Kew's Belton House και στο King's Observatory, που χτίστηκαν το 1769 με εντολή του George, ώστε να μπορεί να παρατηρήσει τη διέλευση της Αφροδίτης.

Kew Palace - Πηγή: AP

Βιβλιοπωλείο Hatchard

Οι βιβλιοφάγοι θαυμαστές των Eloise και Penelope δεν μπορούν να παραλείψουν ένα ταξίδι στο Hatchard's, το παλαιότερο βιβλιοπωλείο του Λονδίνου, που ιδρύθηκε το 1797.

Εκκλησία του St James

Ενώ βρίσκονται στην περιοχή Piccadilly, οι θεατές μπορούν να επισκεφθούν την εκκλησία του St James, όπου έλαβε χώρα η δραματική σκηνή γάμου μεταξύ Anthony Bridgerton και Edwina Sharma της δεύτερης σεζόν. Επειδή είναι μια εκκλησία που λειτουργεί κανονικά, οι θαυμαστές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια λειτουργία για να δουν τις εσωτερικές τοποθεσίες γυρισμάτων.

Queen's House, Old Royal Naval College, Ranger's House

Υπάρχουν πολλά περισσότερα μέρη όπου γυρίστηκε το Bridgerton στο Λονδίνο. Λίγο ανατολικά στο Γκρίνουιτς, το Queen's House είναι ο χώρος γυρισμάτων του Somerset House, όπου φιλοξενήθηκε ο βασιλικός χορός για τον πρίγκιπα Φρίντριχ της Πρωσίας.

Το Old Royal Naval College και το Ranger's House δάνεισαν επίσης τις εξωτερικές τους προσόψεις σε πολλές σκηνές για να αντικατοπτρίζουν την αυθεντική αρχιτεκτονική του Λονδίνου της εποχής του Regency.

Hampton Court Palace

Στο Richmond, μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε το Hampton Court Palace. Σκηνές γυρίστηκαν στο Master Carpenter's Court, στο Fountain Court, στο Clock Court, στο Base Court, στο King's Stairs και στους Gardens.

Hampton Court Palace - Πηγή: Ιστοσελίδα Hampton Court Palace

2. Chatham

Μια ώρα ανατολικά του Λονδίνου, η πόλη Chatham φιλοξενεί τους λιθόστρωτους δρόμους, όπου η Lady Featherington, έκανε μια βόλτα με την προστατευόμεν'η της, τη Marina, κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης για να δει τις φτωχογειτονιές, καθώς και το The Historic Dockyard όπου διοργανώθηκε το σαλούν του μποξ στην πρώτη σεζόν. Εκεί, ο Δούκας εξασκούσε τη γροθιά του με τον σύντροφό του στον αγώνα, Will Mondrich. Ο χαρακτήρας του Mondrich εμπνεύστηκε από τον Bill Richmond, έναν εξέχοντα μαύρο πυγμάχο στην Αγγλία της εποχής του Regency, που μερικές φορές αποκαλούνταν «το πρώτο μαύρο αστέρι της πυγμαχίας της Βρετανίας».

3. Bath

Η κομψή πόλη Bath στη νοτιοδυτική Αγγλία, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Bridgerton. «Οι χρυσές, γεωργιανές πέτρες και τα μεγάλα κτίρια της πόλης αποτελούν το τέλειο stand-in για το Regency London και παρέχουν υπέροχη έμπνευση για τους επισκέπτες που σχεδιάζουν ένα ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Bath», είπε στο BBC ένας εκπρόσωπος του Visit West, του τουριστικού φορέα του Bath.

Το Holbourne Museum και η περούκα της βασίλισσας Σάρλοτ

Μετά από μια διαδρομή 90 λεπτών με το τρένο από το Λονδίνο, η πρώτη στάση των θαυμαστών του Bridgerton στο Bath θα πρέπει να είναι το εμβληματικό Μουσείο Holbourne. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε γνωστοί ως το «Σπίτι της Λαίδης Ντάνμπερι» από το Bridgerton και καλωσορίζουμε τους πολλούς τουρίστες που έρχονται για να τραβήξουν φωτογραφίες το όμορφο Regency κτίριο της μας», δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος του μουσείου.

The Holburne Museum - το «Σπίτι της Λαίδης Ντάνμπερι» - Πηγή: Netflix

Αρχικά χτισμένο ως Sydney Hotel το 1794, το Holbourne και οι εντυπωσιακοί κήποι του, έκτασης μισού στρέμματος, προσελκύουν απαιτητικά πλήθη για αιώνες. Το ξενοδοχείο μετατράπηκε σε μουσείο το 1916 και τώρα εκτίθεται μία από τις περούκες της βασίλισσας Σάρλοτ. «Η ίδια η βασίλισσα Σάρλοτ έμεινε απέναντι από το Sydney Hotel στο Sydney Place όταν ήρθε στο Bath «για να πάρει τα νερά» το 1817, τα οποία πιστεύεται ότι βοηθούν διάφορες καταστάσεις υγείας», είπε ο εκπρόσωπος. Όσο βρίσκεστε εκεί, κοιτάξτε για ένα πορτρέτο της βασίλισσας Σάρλοτ, μια ταμπακιέρα από το 1770 περίπου και ένα ρολόι από έναν ωρολογοποιό στη Βασίλισσα Σάρλοτ. Κάθε αντικείμενο είναι αυθεντικό για τη χρονική περίοδο της σειράς Bridgerton.

Royal Crescent Hotel & Spa

Το Royal Crescent Hotel & Spa φιλοξενεί μια σειρά από γεωργιανά αρχοντικά που χρησιμεύουν ως πρόσοψη της κατοικίας Featherington της σειράς. Χτισμένο μεταξύ 1767 και 1775, η καμπύλη της Βασιλικής Ημισελήνου είναι άμεσα αναγνωρίσιμη, όπως και το περιποιημένο γκαζόν της με θέα στο Royal Victoria Park.

Για να επωφεληθείτε στο έπακρο από την επίσκεψή σας, κλείστε μια περιήγηση με θέμα το Bridgerton, που ακολουθείται από ένα κυρίως αγγλικό απογευματινό τσάι στο The Pump Room Restaurant, στο The Abbey Hotel Tea Bar ή στο Roseate Villa Bath, όπου μπορείτε να πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι αλά «Lady Whistledown». Για μια μπουκιά, επισκεφθείτε το The Abbey Deli, το οποίο επαναχρησιμοποιήθηκε ως το κατάστημα Modiste της Madame Delacroix σε όλη τη σειρά.

Στις 15 Ιουνίου, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν το The Fancy Ball στις National Trust's Bath Assembly Rooms, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές στην αίθουσα χορού μεταξύ της Ντάφνη Μπρίτζερτον και του Σάιμον Μπάσετ. Η περίσταση καλεί τους παρευρισκόμενους να ντυθούν με αυθεντικά επίσημα ρούχα της εποχής του Bridgerton για μία μόνο νύχτα. Εάν χάσετε την κύρια εκδήλωση, η έκθεση Dressing Fancy για ανάλογη ενδυμασία θα εκτίθεται έως τις 30 Ιουνίου.

4. York

Castle Howard

Η αρχαία, περιτειχισμένη πόλη του York στη βορειοανατολική Αγγλία φιλοξενεί το Κάστρο Howard και κήπους (που ονομάζονται Κτήμα Clyvedon στη σειρά) όπου ο Σάιμον Μπάσετ και η Ντάφνη Μπρίτζερτον περνούν το μήνα του μέλιτος. «Στις 19 Μαΐου και στις 23 Ιουνίου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα απογευματινό τσάι και πικνίκ στους όμορφους χώρους του Κάστρου Howard, ενώ ακούνε το soundtrack της σειράς που παίζεται από ένα κουαρτέτο εγχόρδων», είπε ο Yates.

Simon Basset και Daphne Bridgerton στην πρώτη σεζόν στο Κάστρο Howard - Πηγή: Netflix

Μόλις δύο ώρες με το τρένο από το Λονδίνο, το Castle Howard προσφέρεται για πολλές δραστηριότητες. Με μόλις 5 £ (5,88 Ευρώ) για ενήλικες και 3 £ (3,53 Ευρώ) για παιδιά, μπορείτε να κλείσετε μια όμορφη κρουαζιέρα στη Βόρεια Λίμνη του κτήματος. Η πρόσβαση στο νησί Skelf και στον περιπετειώδη χώρο του περιλαμβάνεται στο λεγόμενο Gardens Ticket. Η διαδρομή με σχοινιά και ο εξοπλισμός αναρρίχησης είναι ανοιχτά για όλες τις ηλικίες.

Castle Howard - Πηγή: Netflix

5. Oxfordshire

Το Kingston Bagpuize House & Gardens είναι μια νέα τοποθεσία γυρισμάτων για την τρίτη σεζόν του Bridgerton, αλλά προηγουμένως είχε προβληθεί στο Downton Abbey. Ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός σταθμός είναι ο Didcot Parkway και τα παιδιά κάτω των 11 ετών εισέρχονται δωρεάν (οι ενήλικες μπορούν να δουν τόσο το σπίτι όσο και τους κήπους με μόλις 10 £, δηλαδή 11,75 Ευρώ).

Blenheim Palace - Πηγή: AP

Ενώ βρίσκεστε στο Oxfordshire, μπορείτε να επισκεφθείτε το παλάτι Blenheim, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, που αντιπροσωπεύει το Buckingham House, τη βασίλισσα Σάρλοτ και το σπίτι του βασιλιά George III στη σειρά. Η αγγλική μπαρόκ αρχιτεκτονική και η λιθοδομή το έκαναν ιδανική τοποθεσία γυρισμάτων.

Blenheim Palace - Πηγή: Netflix

6. Surrey

Η κομητεία του Surrey, ακριβώς νοτιοδυτικά του Λονδίνου, είναι ένα εύκολο ταξίδι με τρένο από την πρωτεύουσα για να χορτάσουν οι θαυμαστές του σόου. Στην πρώτη σεζόν του Bridgerton, το πάρκο Painshill είναι το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε το οικογενειακό πικνίκ της οικογένειας Featherington. Φήμες λένε ότι θα κάνει άλλη μια εμφάνιση στην τρίτη σεζόν.

Πηγή: Netflix

Δημιουργήθηκε από τον Τσαρλς Χάμιλτον για να θυμίζει ένα ζωντανό πίνακα τοπίου, έχει στοιχεία της δεκαετίας του 1800 και της σύγχρονης εποχής. Από τις 25 Μαΐου έως τις 25 Ιουνίου, κάντε κράτηση για μια επίσκεψη στο μονοπάτι Bugs and Butterflies, όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πεζοπορία στους κήπους, ενώ θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για έντομα και επικονιαστές. Μην φύγετε χωρίς να δείτε τα μαγευτικά σπήλαια και τη λίμνη και να δοκιμάσετε το αφρώδες κρασί και το χειμερινό τζιν της Painshill.

Painshill Park - Ιστοσελίδα Painshill Park

7. Buckinghamshire

Σύμφωνα με την Τζόντι Φορντ, διευθύνοντα σύμβουλο της Trainline, το καστ του Bridgerton εθεάθη να γυρίζει μια σκηνή στο Claydon House στο Μπάκιγχαμσαϊρ για την τρίτη σεζόν. Αν και ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσες σκηνές γυρίστηκαν εκεί, γνωρίζουμε ότι η εξοχική κατοικία του 18ου αιώνα ήταν ένας τακτικός προορισμός για τη Florence Nightingale .

The Claydon House - Claydon House Ιστοσελίδα

Σε αντίθεση με άλλα ιστορικά σπίτια, μια περιήγηση στην αίθουσα μουσείων του Claydon House είναι μια συναρπαστική εμπειρία. Ενώ ολόκληρο το σπίτι είναι η έδρα της οικογένειας Verney από το 1620, πολλά από τα δωμάτιά του είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες του κοινού. Εθελοντές κάνουν ξεναγήσεις όπου οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν στους καναπέδες και να αγγίξουν τα έπιπλα, όπως θα μπορούσε να έκανε ένας κάτοικος του Bridgerton πριν από 200 χρόνια.

Πηγή: BBC

