Στην πρώτη θέση κατέταξε τους Λειψούς η εξειδικευμένη Ιταλική ιστοσελίδα Greenme.it στον κατάλογο που δημοσίευσε με τους 12 καταλληλότερους Ελληνικούς προορισμούς για βιώσιμες διακοπές χωρίς τυποποίηση.

Ο ιστότοπος που διαβάζεται από εκατομμύρια Ιταλούς οι οποίοι επιλέγουν την αειφορία ως τρόπο ζωής, αναφέρει για το νησί της Καλυψούς πως «μέσα από δραστικές πρωτοβουλίες, η τοπική κοινωνία έχει επιλέξει να καταστήσει τους Λειψούς έναν βιώσιμο τουριστικό προορισμό απαλλαγμένο από τις παγίδες του μαζικού τουρισμού. Με διάχυτη ρομαντική ατμόσφαιρα, οι Λειψοί προσφέρονται για όσους προτιμούν μέρη χωρίς κοσμοσυρροή και με εύρος επιλογών για χαλάρωση, τοπική κουζίνα και εκδρομές». Στις υπόλοιπες θέσεις της λίστας βρίσκονται νησιά από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Ιόνιο και το Ανατολικό Αιγαίο.

Την ίδια περίοδο, την έκτη θέση καταλαμβάνουν οι Λειψοί στη λίστα με τους δημοφιλέστερους προορισμούς που είναι τάση εφέτος στην Ελλάδα σύμφωνα με την Airbnb. «Οι διακρίσεις των Λειψών σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι αποτέλεσμα της πολυετούς στρατηγικής του Δήμου και των επαγγελματιών να αναπτύξουν και να προωθήσουν έναν προορισμό με ποιότητα, σεβασμό στο περιβάλλον, activities, ξεχωριστά τοπικά προϊόντα και πολλές επιλογές για διαμονή και φαγητό σε λογικές τιμές. Δίνουμε το παράδειγμα λέγοντας "όχι" σε οργανωμένες ξαπλώστρες και πισίνες και εκπέμπουμε θετική αύρα μέσα από πρωτότυπες ιδέες» δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Σημειώνεται πως μέσα σε ένα μήνα ξεπέρασε τις εκατό χιλιάδες προβολές το νέο βίντεο που «παντρεύει» την παραδοσιακή νησιωτική μουσική με τη ραπ και γυρίστηκε με φόντο τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά του προορισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.