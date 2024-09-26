Αυτές είναι οι πιο «cool» γειτονιές του κόσμου για το 2024

Τις πιο... cool γειτονιές του κόσμου ανέδειξε το γνωστό περιοδικό Time Out. Ενώ τα πιο διάσημα σημεία μιας πόλης τείνουν να γεμίζουν ασφυκτικά με τουρίστες, υπάρχουν γειτονιές λιγότερο γνωστές που αξίζει να τις επισκεφθεί κανείς.

Οι προορισμοί που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Time Out μπορεί να μην είναι πολύ γνωστά μέρη, αλλά αξίζουν μια επίσκεψη χάρη στην «κουλτούρα, το κοινοτικό πνεύμα, τη νυχτερινή ζωή, το φαγητό και το ποτό τους», όπως σχολιάζει το Time Out.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ζωντανή συνοικία της Notre-Dame du Mont στη Μασσαλία της Γαλλίας, που φημίζεται για την τέχνη του δρόμου και τη νυχτερινή της ζωή. Είναι ένα μέρος όπου «όλοι γνωρίζονται και βοηθούν ο ένας τον άλλον», σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του τοπικού εστιατορίου Razzia.

Στο νούμερο δύο του Time Out είναι η περιοχή Mers Sultan, στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, που επαινείται από το Time Out για την καλλιτεχνική του αυθεντικότητα.

Το Pererenan στο Μπαλί της Ινδονησίας βρίσκεται στο νούμερο τρία, χάρη σε αυτό που το Time Out περιγράφει ως «παρθένες παραλίες, φιλόξενα καφέ, εκλεκτικά καταστήματα και μια χαλαρή ατμόσφαιρα, χωρίς θόρυβο και κίνηση».

Αναλυτικά, οι 10 καλύτερες γειτονιές του Time Out για το 2024



1. Notre-Dame du Mont, Μασσαλία, Γαλλία

2. Mers Sultan, Καζαμπλάνκα, Μαρόκο

3. Pererenan, Μπαλί, Ινδονησία

4. Seongsu-dong, Σεούλ, Νότια Κορέα

5. Kerns, Πόρτλαντ, Η.Π.Α

6. Stokes Croft & St Paul's, Μπρίστολ, Η.Β

7. Chippendale, Σίδνεϊ, Αυστραλία

8. Πρίνσιπε Ρεάλ, Λισαβόνα, Πορτογαλία

9. Glória, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

10. Windsor, Μελβούρνη, Αυστραλία

