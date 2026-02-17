Μεγάλη αύξηση επισκεψιμότητας σημειώθηκε το 2025, με 10,5 εκατομμύρια συνολικά click (άνοδο 32% σε σχέση με το 2024), προς τις επιχειρήσεις που προβάλλονται δωρεάν στην τουριστική διαδικτυακή πύλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων e-kyklades.gr.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του επιμελητηρίου στην ιστοσελίδα του, περισσότεροι από 810.000 μοναδικοί χρήστες από όλο τον κόσμο ενημερώθηκαν για τις Κυκλάδες, με τις 10 πρώτες χώρες προέλευσης να είναι Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο, Αυστραλία, Ισπανία και Ολλανδία.

Η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα καταγράφηκε στον κλάδο της διαμονής, ακολουθούμενη από την εστίαση και τις μεταφορές, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον σημειώθηκε και για τοπικά προϊόντα, δραστηριότητες και διασκέδαση.

Αναλυτικά, ο αριθμός των 10,5 εκατομμυρίων προβολών για τις 5000 επιχειρήσεις που προβάλλονται, ανά κλάδο ήταν:

Διαμονή: 5,2 εκατομμύρια click

Εστίαση: 2 εκατομμύρια click

Μεταφορές: 1,1 εκατομμύρια click

Διασκέδαση: 734.000 click

Τοπικά Προϊόντα: 883.000 click

Δραστηριότητες: 460.000 click

Εμπορικές επιχειρήσεις: 125.000 click

Όπως υπενθυμίζεται το e-kyklades.gr αποτελεί τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη έγκυρης πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις των Κυκλάδων, αλλά και προβολής του συνολικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με 10.000 σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, 5000 επιχειρήσεις και περιεχόμενο σε 8 γλώσσες.

Αποτελεί ταυτόχρονα ένα πολύτιμο εργαλείο προβολής και προώθησης για τους επιχειρηματίες των Κυκλάδων σε όλο τον κόσμο, καθώς η κάθε επιχείρηση-μέλος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει δωρεάν τη δική της εταιρική προβολή (mini website).

Τέλος, το Επιμελητήριο Κυκλάδων σημειώνει ότι στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών του, έχει σχεδιάσει και προετοιμάζει τη νέα γενιά της πλατφόρμας, με ανανεωμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας χρηστών και την περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας των τοπικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

