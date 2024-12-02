Την πρώτη θέση κατέχει η Άνδρος στον ετήσιο κατάλογο με τα 11 καλύτερα μέρη του κόσμου για επίσκεψη που προτείνει το βραβευμένο ταξιδιωτικό blog "Where Life is Great" έπειτα από ταξίδια σε τέσσερις ηπείρους και έρευνα για τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις που διενεργεί κάθε χρόνο η συντακτική ομάδα του ιστολογίου.

Η ετήσια λίστα του διεθνούς ταξιδιωτικού blog περιλαμβάνει -εκτός από την 'Ανδρο - τη Ρόντα της Ισπανίας, την Ιαπωνική πόλη 'Αιζου-Γουακαμάτσου, το Τορίνο στην Ιταλία, τη Σρι-Λάνκα, το Αυστραλιανό νησί Φρέιζερ, την Αντίγουα στη Γουατεμάλα, Το Χόϊ - Αν στο Βιετνάμ, το σπηλαιο-μονάστηρο Βάρτζια στη Γεωργία, το Ζακόπάνε της Πολωνίας και το Γιβραλτάρ.

Στο εκτενές άρθρο της, η έμπειρη blogger και φωτογράφος Μάρτα Οστόγια (έχει ταξιδέψει σε 50 χώρες σε όλο τον πλανήτη και έχει στο ενεργητικό της πάνω από 560.000 επαγγελματικές φωτογραφίσεις) ξεχωρίζει τα παραδοσιακά σοκάκια, τα γραφικά ψαροχώρια, το εκτενές περιπατητικό δίκτυο, την ανεπανάληπτη αρχιτεκτονική της 'Ανδρου αλλά και τα χαρακτηριστικά τοπικά εδέσματα όπως την φρουτάλια και τα αμυγδαλωτά, ενώ τονίζει την καταλληλότητα του προορισμού για διακοπές πριν και μετά το καλοκαίρι.

Περιηγήσεις σε «μυστικά» χωριά, εξερευνήσεις σε μοναδικά σπήλαια και απόλαυση της φύσης σε ονειρεμένες παραλίες είναι κάποιες από τις αγαπημένες συνήθειες που περιγραφεί η blogger.

«Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως σε λιγότερες από τρεις ώρες από την Αθήνα υπάρχει ένας εντυπωσιακός προορισμός που προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες χωρίς να χρειάζεται κανείς να χάσει χρόνο για μετακινήσεις όταν ο παράδεισος είναι δίπλα;» αναφέρει στο κείμενό της.

Η επίσκεψη της Οστόγια στην 'Ανδρο προέκυψε μετά από πρόσκληση του Δήμου και φιλοξενία με τη στήριξη του δικτύου τοπικών επιχειρήσεων CTN Andros

«Οι δράσεις που υλοποιούμε ως Δήμος σε συνεργασία με επαγγελματίες και φορείς στοχεύουν στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Τα στατιστικά στοιχεία της φετινής σεζόν δικαιώνουν τις επιλογές μας», σχολιάζει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Δήμου 'Ανδρου Νίκος Μουστάκας. Σύμφωνα με τα στοιχεία οκταετίας του λιμεναρχείου 'Ανδρου, ο προορισμός σημείωσε φέτος ρεκόρ αφίξεων για την περίοδο Μάιο - Αύγουστο 2024, ενώ «ιστορικό υψηλό» είχαν οι αφίξεις για τους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, Μάιο και Ιούνιο με 25.238 και 38.963 αφίξεις αντίστοιχα. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι αφίξεις του Σεπτεμβρίου που ήταν οι μεγαλύτερες της τελευταίας οκταετίας με 29.297 επιβάτες και αύξηση 17,9% σε σχέση με πέρυσι. Σημειώνεται πως η απόφαση για ένταξη της 'Ανδρου στη λίστα διαμορφώθηκε μετά από προγραμματισμένη επαφή και αναλυτική παρουσίαση στη blogger από την αντιπροσωπεία του Δήμου στη διεθνή έκθεση WTM 2024 στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.