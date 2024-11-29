Ηappy Traveller στο Καστελόριζο: Την Κυριακή στον ΣΚΑΪ (Trailer)

Ο Δεκέμβριος για το Happy Traveller ξεκινά με ένα μοναδικό οδοιπορικό στο ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας. Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους ταξιδεύουν στο ακριτικό Καστελόριζο! Οι ταξιδιώτες μας σε παλιότερα επεισόδια είχαν ήδη ταξιδέψει σε Γαύδο, Οθωνούς και Ορμένιο, και το μόνο άκρο της χώρας που δεν είχαν επισκεφτεί είναι το σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Πηγαίνουν στο νησί που δεν έχει τις πολλές παραλίες που βρίσκουν σε άλλα νησιά, αλλά έχει απέραντη θάλασσα για βουτιές και καλόκαρδους ανθρώπους που σε κάνουν να θες να μείνεις κι άλλο εκεί. Βλέπουν τα παλιά σπίτια, πολλές εκκλησίες, το Παλαιό Τζαμί, τη Σαντραπεία σχολή και το μοναστήρι του αγίου Γεωργίου.

Επισκέπτονται όλα τα σημαντικά αξιοθέατα του νησιού, όπως τη φαντασμαγορική μπλε σπηλιά και ανεβαίνουν στο μεσαιωνικό Κάστρο καθώς και στην αρχαία Ακρόπολη, το Παλαιόκαστρο, για να θαυμάσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα όλης της Ελλάδας. Με βάρκα, πηγαίνουν να δουν και τα νησάκια απέναντι από το λιμάνι όπως τον Άη Γιώργη και το “Ψωμί”!

Απολαμβάνουν το πεντανόστιμο φαγητό και μιλούν με τους ντόπιους, ενώ πηγαίνουν και στο μουσείο των Γρίφων, όπου εντυπωσιάζονται από την τεράστια συλλογή του μαθηματικού Πανταζή Χούλη. Επισκέπτονται επίσης το ατελιέ του κου Αλέκου που δημιουργεί πανέμορφα γλυπτά σε φυσικό βράχο και με τον τρόπο του ομορφαίνει το νησί.

Από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές του οδοιπορικού είναι χωρίς αμφιβολία η επίσκεψή στη νήσο Ρω για να δουν τον τάφο της κυρίας Δέσποινας Αχλαδιώτη, γνωστής ως Κυρά της Ρω. Εκτός από τη Ρω όμως, επισκέπτονται και τη Στρογγύλη για να πατήσουν στο ανατολικότερο νησί της Ελλάδας και να δουν από κοντά τον κάβο από όπου αν βρεθείς το πρωί, θα δεις πρώτος σε όλη την Ελλάδα τον ήλιο να ανατέλλει.

Κάνουν πεζοπορία, ανεβαίνουν το φημισμένο μονοπάτι με τα 400 σκαλιά και βλέπουν αρχαίους τάφους και πατητήρια που υπάρχουν σε πολλά σημεία του νησιού. Πάνω από όλα όμως, θαυμάζουν την απαράμιλλη θέα που προσφέρουν πολλά σημεία στην κορυφή των εντυπωσιακών βράχων που κάνουν το Καστελόριζο να μοιάζει με ένα φυσικό οχυρό.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.