Ως τον νέο ανεξερεύνητο παράδεισο της Μεσογείου που λατρεύουν οι Γερμανοί προβάλλει την Άνδρο, σε εκτενές αφιέρωμα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Merkur.de. Η δημοφιλής ενημερωτική ιστοσελίδα, που δέχεται δεκάδες εκατομμύρια επισκέψεις τον μήνα, επικαλείται πρόσφατη διάκριση που απέσπασε το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων σε μεγάλο ταξιδιωτικό blog της Γερμανίας μετά από ενημερωτικές πρωτοβουλίες του δήμου.

Το αφιέρωμα κάνει αναφορά στα αρχοντικά, τα εντυπωσιακά χωριά, τη συναρπαστική φύση, τα γαλαζοπράσινα νερά, αλλά και το εκτενές περιπατητικό δίκτυο. Σύμφωνα με το Merkur.de, «η ιστορία και ο πολιτισμός της Άνδρου επηρεάζονται έντονα από τη ναυτιλία. Ως πατρίδα πολλών καπετάνιων και ναυτικών, το νησί έχει στενή σύνδεση με τη θάλασσα. Αυτή η ναυτική παράδοση αντικατοπτρίζεται και στην τοπική γαστρονομία. Πιάτα με φρέσκο ψάρι σε συνδυασμό με τοπικές σπεσιαλιτέ κάνουν την καρδιά κάθε απαιτητικού των γεύσεων να «χτυπά» πιο γρήγορα. Στις πολυάριθμες ταβέρνες και τα εστιατόρια του νησιού οι επισκέπτες απολαμβάνουν τις αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας στο έπακρο».

Στη συνέχεια, το γερμανικό μέσο υπογραμμίζει πως «η Άνδρος δεν προσελκύει μόνο πολυάριθμους επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες. Το νησί καταγράφει, επίσης, αυξανόμενους αριθμούς τουριστών εκτός της υψηλής περιόδου, όπως το ελληνικό Πάσχα ή το καρναβάλι. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των επισκεπτών τη χαμηλή περίοδο, όπως φαίνεται από τις αυξανόμενες κρατήσεις».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Άνδρου, μέσα στην τελευταία οκταετία ο προορισμός σημείωσε ρεκόρ αφίξεων από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2024 με 186.092 αφίξεις.

«Σε μία σεζόν με σκαμπανεβάσματα για πολλά νησιά των Κυκλάδων και άλλους ελληνικούς προορισμούς, η Άνδρος όχι μόνο διατήρησε το μερίδιό της αλλά κατάφερε να ενισχύσει τις επιδόσεις και μάλιστα εκτός υψηλής σεζόν, σημειώνοντας νέα ρεκόρ. Τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους τοπικούς φορείς και τον δήμο, αυτό αποτελεί την καλύτερη ηθική ανταμοιβή των προσπαθειών που γίνονται», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

