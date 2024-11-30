Στις κορυφές των Αγράφων βρίσκεται η «ράχη της Νιάλας«. Πρόκειται για ένα άγνωστο σημείο της πατρίδας μας όπου ο Θεός, το πεπρωμένο, η μοίρα πείτε το όπως θέλετε με αφορμή μια σφοδρή χιονοθύελλα ένωσε για πάντα όλους τους Έλληνες.

Στη Νιάλα το 1947, η μανία της φύσης έφερε κοντά εχθρούς, υπενθυμίζοντας την κοινή, ανθρώπινη μοίρα.

Δείτε το βίντεο της upstories και μάθετε την άγνωστη σε πολλούς ιστορία της Νιάλας που αποτελεί μια σημαντική σελίδα στην σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας.



Πηγή: skai.gr

