Η Βυτίνα, το πανέμορφο χωριό της Αρκαδίας, έγινε το φυσικό στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», χθες Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, από την πλατεία του χωριού, περιτριγυρισμένος από πλήθος κόσμου -κατοίκους και επισκέπτες- συντόνισε τη δημοσιογραφική ομάδα που παρουσίασε τα θέματα της εκπομπής: Χρύσα Μπάτου, Αναστασία Τσιβγούλη, Ιωάννα Σακουφάκη, Γιάννης Ρίζος.

Ενδιαφέροντα θέματα από τον Νομό Αρκαδίας, αλλά και live εκπλήξεις όπως ζωντανή μουσική από ορχήστρα και παραδοσιακοί χοροί από τα παιδιά της Βυτίνας έκαναν τη χθεσινή εκπομπή, μια ξεχωριστή γιορτή για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer

Την παρέα συμπλήρωσε ομάδα δημοσιογράφων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, που ταξίδεψε από την Αθήνα για να παρακολουθήσει από κοντά το στήσιμο της ιδιαίτερης αυτής παραγωγής, που αλλάζει υπαίθριο στούντιο κάθε μέρα, την προετοιμασία και τη live μετάδοσή της. Στη συνέχεια, σε μια ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα οι δημοσιογράφοι συνομίλησαν με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τους δημοσιογράφους, τους συντελεστές της εκπομπής και στελέχη του ΣΚΑΪ.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ: σύντομα η ομάδα θα ταξιδέψει «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στο εξωτερικό, ετοιμάζοντας special εορταστικές εκπομπές.

Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα παραμένει στην Αρκαδία και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συντονίζει από το studio του Φαλήρου.

Δυόμισι χρόνια μετά την πτώση του Phantom που βύθισε τη χώρα στο πένθος, η μνήμη του υποσμηναγού Μάριου Τουρούτσικα παραμένει ζωντανή. Σήμερα, ο πατέρας του μιλά με λόγια καρδιάς για τον γιο που έμαθε να πετά με τα φτερά των ονείρων του. Για τον Μάριο που έφυγε νωρίς, αλλά συνεχίζει να εμπνέει με το θάρρος, την πίστη και την αγάπη του για την πατρίδα.

Στην καρδιά της Καρύταινας, εκεί όπου ο ποταμός Αλφειός αγκαλιάζει το χωριό, η «νέα» γέφυρα στέκει αντιμέτωπη με τον χρόνο και τη φθορά. Η έλλειψη συντήρησης σε συνδυασμό με τις βροχές και τη διάβρωση, την καθιστούν άκρως επικίνδυνη.

Ένα νεόνυμφο ζευγάρι στο Λεωνίδιο έγινε viral τον Σεπτέμβριο, καθώς βγαίνοντας από την εκκλησία τους περίμενε μια έκπληξη: ένας γερανός από τον οποίο κρέμονταν ένα τσουβάλι με 400 κιλά ρύζι. Όπως μας λένε δεν το περίμεναν καθόλου, ενώ απαντάνε και στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκαν κάτω από το video όσον αφορά στην σπατάλη ρυζιού.

