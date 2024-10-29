Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατέπλευσε με ασφάλεια το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο "Αγ. Θεοδώρα".

Kατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Αγ. Θεοδώρα" που νωρίτερα με τη συνδρομή ρυμουλκών αποκολλήθηκε από αβαθή στη θαλάσσια περιοχή τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού. Στο πλοίο επέβαιναν 550 επιβάτες και 16 μέλη πλήρωμα ενώ ελέγχθηκε στα ύφαλά του από δύτες. Το "Αγ. Θεοδώρα" συνοδευόταν από δύο ρυμουλκά, τρία πλωτά του λιμενικού και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

