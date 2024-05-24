Ρωσία: Οι απαγορεύσεις σε εξαγωγές καυσίμων θα χρησιμοποιηθούν πάλι

Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει και πάλι τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές καυσίμων ως ένα τρόπο ρύθμισης της ζήτησης και της προσφοράς, αλλά προς το παρόν η εγχώρια αγορά είναι καλά εφοδιασμένη, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Η Ρωσία αυτή την εβδομάδα ανέστειλε τη μερική απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης που είχε επιβάλει από την 1η Μαρτίου για να προλάβει τις ελλείψεις σε καύσιμα και να ανακόψει την άνοδο των τιμών μετά από ένα καταιγισμό επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε διυλιστήρια και τεχνικές βλάβες.

Ο Νόβακ είπε ότι η απαγόρευση λειτούργησε με το που εφαρμόσθηκε. «Αυτό είναι ένα φυσιολογικό εργαλείο και θα χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον. Συνεχώς έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίζουμε αυτή την κατάσταση» είπε σε δηλώσεις του που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram από ένα δημοσιογράφο της ρωσικής τηλεόρασης.

Ο Νόβακ είπε ότι ο μηχανισμός είναι ανάλογος του μηχανισμού που έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα ΟΠΕΚ+.

«Το καθήκον μας εδώ, δεν είναι να μειώσουμε την παραγωγή και την επεξεργασία, αλλά να ρυθμίσουμε την εγχώρια αγορά εξισορροπώντας την μέσω των εξαγωγών» είπε ο Νόβακ.

Η απαγόρευση ανεστάλη έως την 30η Ιουνίου, αλλά οι περιορισμοί θα ισχύσουν και πάλι από 1ης Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.

Ο Νόβακ είπε ότι η αναστολή θα οδηγήσει σε αυξημένη χρήση των διυλιστηρίων και σε εξαγωγές αποφέροντας πρόσθετα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν υπάρχει κίνδυνος οι τιμές της βενζίνης να ανέβουν ξανά στην εγχώρια αγορά ο Νόβακ επανέλαβε: « Δεν υπάρχουν απειλές. Κρατάμε το δάχτυλό μας στο σφυγμό και πραγματοποιούμε εβδομαδιαίες συναντήσεις με τις πετρελαϊκές εταιρείες μας και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μονοπωλίου του υπουργείου Ενέργειας.

«Μπορούμε συνεχώς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε απόφαση προκειμένου να καλύψουμε 100% την εγχώρια αγορά με τα αναγκαία πετρελαϊκά προϊόντα»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

